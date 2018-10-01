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Происшествия

Под Тольятти легковушка столкнулась с грузовиком и врезалась в ограждение

ТОЛЬЯТТИ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 сентября, в 1:50, в Ставропольском районе в ДТП попал 23-летний водитель Chevrolet Cruze, ехавший по трассе М-5 в направлении Самары. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских,  между 988 и 989 км трассы, пытаясь опередить фуру MAN TGХ 18440, он не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с ней. Затем легковушка налетела на барьерное ограждение разделительной полосы.

Водитель легковушки получил травмы.

По факту ДТП ведется проверка.

Теги: ДТП пострадавшие Тольятти

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