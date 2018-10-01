Под Тольятти легковушка столкнулась с грузовиком и врезалась в ограждение

В воскресенье, 30 сентября, в 1:50, в Ставропольском районе в ДТП попал 23-летний водитель Chevrolet Cruze, ехавший по трассе М-5 в направлении Самары. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.
По версии полицейских, между 988 и 989 км трассы, пытаясь опередить фуру MAN TGХ 18440, он не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с ней. Затем легковушка налетела на барьерное ограждение разделительной полосы.
Водитель легковушки получил травмы.
По факту ДТП ведется проверка.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.