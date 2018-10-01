Под Тольятти легковушка столкнулась с грузовиком и врезалась в ограждение

В воскресенье, 30 сентября, в 1:50, в Ставропольском районе в ДТП попал 23-летний водитель Chevrolet Cruze, ехавший по трассе М-5 в направлении Самары. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских, между 988 и 989 км трассы, пытаясь опередить фуру MAN TGХ 18440, он не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с ней. Затем легковушка налетела на барьерное ограждение разделительной полосы. Водитель легковушки получил травмы. По факту ДТП ведется проверка.