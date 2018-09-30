Тольяттинец стал фигурантом уголовного дела за повторное управление автомобилем пьяным

В Тольятти 36-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В ходе патрулирования территории сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти во дворе дома на ул. Баныкина заметили автомобиль ВАЗ-21074, водитель которого нарушил ПДД. Полицейские остановили транспортное средство. При общении правоохранители заметили, что от автомобилиста исходит резкий запах алкоголя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование, но он отказался.
В ходе проверки личности автолюбителя полицейские установили, что в августе 2018 г. за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он уже был подвергнут наказанию в виде административного ареста. По данным сотрудников полиции, злоумышленник ранее судим за вымогательство, в настоящее время нигде не работает и проживает в городе Тольятти.
Накануне в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Ведется следствие.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.