Тольяттинец стал фигурантом уголовного дела за повторное управление автомобилем пьяным

В Тольятти 36-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе патрулирования территории сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти во дворе дома на ул. Баныкина заметили автомобиль ВАЗ-21074, водитель которого нарушил ПДД. Полицейские остановили транспортное средство. При общении правоохранители заметили, что от автомобилиста исходит резкий запах алкоголя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование, но он отказался.

В ходе проверки личности автолюбителя полицейские установили, что в августе 2018 г. за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он уже был подвергнут наказанию в виде административного ареста. По данным сотрудников полиции, злоумышленник ранее судим за вымогательство, в настоящее время нигде не работает и проживает в городе Тольятти.

Накануне в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Ведется следствие.