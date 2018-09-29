Тольяттинские предприятия должны будут обеспечить автоматический контроль своих выхлопов

С 2019 г. ужесточаются требования к предприятиям по контролю за собственными воздушными выбросами. Как сообщила руководитель управления экологии, природопользования и охраны окружающей среды Надежда Павлинова, тольяттинские промышленные гиганты способны соответствовать новым реалиям.

Так, с 1 января 2019 г. вступают в силу изменения Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха". Согласно поправкам, стационарные источники на объектах первой категории должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема выбросов загрязняющих веществ. Также они обязаны быть обеспечены техническими средствами передачи информации в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга.

Надежда Павлинова сообщила, что, по информации предприятий, с целью выполнения вступающего в силу с будущего года требования по оснащению источников выбросов в атмосферу автоматическими средствами измерения, крупные предприятия Тольятти готовы к формированию плана мероприятий по внедрению систем непрерывного автоматического контроля после вступления в силу нормативно-правовой базы. На сегодня она пока отсутствует, но она позволяет определить порядок выполнения данных требований федерального законодательства. В том числе должны быть утверждены: перечень предприятий по Тольятти, обязанных к выполнению данных требований; стандарты, определяющие технические и метрологические требования к системам автоматического контроля и передаче данных.

"Необходима активная работа управления Росприроднадзора по Самарской области по нормативному обеспечению выполнения новых требований федерального законодательства, работа с указанными предприятиями по их готовности работать в соответствии с новыми требованиями законодательства" — сообщила чиновница.