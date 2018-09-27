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Экономика и бизнес

В Тольятти открылся XXIII автосалон MotorExpo

ТОЛЬЯТТИ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 27 сентября открылся XXIII автосалон MotorExpo-2018. В течение трех дней посетители выставки смогут видеть новейшие достижения российской и мировой автомобильной промышленности. Ежегодное мотор-шоу организует выставочный центр "ЭКСПО-Тольятти".

Центральное место здесь традиционно занимает стенд АвтоВАЗа. В этом году здесь представлена линейка новейших моделей предприятия.

Главным экспонатом стал концепт Lada 4×4 Vision. Напомним, его премьерный показ состоялся в конце августа на Московском международном автосалоне. Тольятти стал вторым городом в стране, жители которого получили возможность увидеть российский концепт-кар.

Как отметил директор по маркетингу ПАО "АвтоВАЗ" Фабьен Гульми, для предприятия это особое мотор-шоу.

"За последние два года на предприятии произошло немало перемен, и нас ждет еще много изменений впереди. И многие люди, присутствующие здесь, участвуют в этих процессах", — рассказал он.

Большой интерес также вызвал трехтопливный автомобиль на базе Lada Largus. Разработанная резидентом технопарка "Жигулевская долина" машина может ездить на бензине, метане и пропане.

На территории автосалона расположились стенды более 30 предприятий. Помимо знакомых брендов представлены машины класса "люкс", мототехника, а также продукция компаний, предлагающих новшества в техническом обслуживании автомобилей. Посетители могут поучаствовать в тест-драйвах и получить советы специалистов. В этом году MotorExpo впервые стал местом проведения финала российских соревнований по автозвуку SPL Tournament. В последний день выставки команды со всей страны посоревнуются за звание лучшего авто-аудиоателье. Также здесь пройдут соревнования по автомодельному спорту.

Первый заместитель главы администрации Тольятти Алексей Бузинный отметил, что на протяжении 23-летней истории автосалон не раз доказывал, что он является площадкой для качественного взаимодействия представителей автомобильного бизнеса, производителей и потребителей.

"Предприниматели получают здесь возможность наладить новые контакты, покупатели знакомятся с инновациями в автопроме, а город подтверждает свое реноме автомобильной столицы России", — подчеркнул он.

Теги: Бузинный Алексей мэрия Тольятти АвтоВАЗ MotorExpo Lada Lada 4x4 Lada Largus автопром автосалон выставка Тольятти

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