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Экономика и бизнес

Ремонт автодорог Тольятти в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" завершен на 95%

ТОЛЬЯТТИ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти завершается ремонт автомобильных дорог в рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные автодороги", сообщают городские власти.

В текущем году городу на ремонт семи автомобильных дорог протяженностью более 13 км, расположенных в Центральном и Автозаводском районах города, выделено 692,3 млн рублей.

В настоящее время общая готовность ремонта составляет 95%. Завершены основные работы на шести улицах: Лесной, Свердлова, Ленина, Максима Горького, Жукова, Ленинском проспекте и бульваре Здоровья. На седьмой (по улице Горького) завершается укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части.

По словам руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Павла Баннова, при ремонте автодорог особое внимание уделяется обеспечению качества ремонта и максимальному привлечению общественности к участию в проекте.

Главой региона Дмитрием Азаровым уделяется особое внимание реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" и особенно участию в нем представителей общественности.

Приемка дорожных работ в Тольятти осуществляется общественной комиссией еженедельно по четвергам. В четверг, 27 сентября, комиссия осмотрела автодороги по улицам Горького и Свердлова.

"Принять участие в общественном контроле может любой желающий. Мы привлекаем общественные советы, выкладываем оперативную информацию на сайте администрации. Люди активно участвуют, задают вопросы. Например, почему здесь асфальт пористый, а в другом месте гладкий, зачем установлены консоли над проезжей частью и так далее. На все вопросы стараемся отвечать", — подчеркнул Павел Баннов.

По словам управляющего микрорайоном 14Ц Артура Пестова, при приемке автодорог максимально учитываются пожелания граждан, в том числе связанные с комфортом пользования автомобильной дорогой. Например, в рамках ремонта дороги на улице Ленина по предписанию ГИБДД на местах бывших несанкционированных парковок были установлены бордюрные ограждения.

Активные горожане согласовали схемы парковок с департаментом дорожного хозяйства и ГИБДД и получили отремонтированные парковочные места.

"Привлекать население к процессам приемки автодорог нужно обязательно. Лучше жителей никто не скажет, какой должна быть дорога: где нужно предусмотреть пониженный борт или пешеходный переход. Мы рады, что на наши замечания реагируют положительно", — отметил Артур Пестов.

В ходе инспекции автодорог региональный координатор проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия" Алексей Степанов отметил, что при ремонте автодорог в Тольятти реализуются мероприятия по безопасности дорожного движения — устанавливаются пешеходные ограждения, дорожные знаки, новые светофоры, обустраиваются островки безопасности, съезды для маломобильных граждан.

"Особенность Тольятти — это широкие дороги, которые позволят потоку автомобилей двигаться с большей скоростью из-за отсутствия пробок", — подчеркнул он.

Федеральный приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в Самарско-Тольяттинской агломерации с 2017 года. Участниками проекта являются города Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск и Кинель. По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, 2017 г. в рамках проекта Тольятти были выделены средства в размере 1,013 млрд рублей на ремонт 35-ти участков автомобильных дорог местного значения протяженностью 51,36 км.
В 2018 г. в Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках проекта будут отремонтированы 79 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью более 140 км.
Общая готовность ремонта автодорог в агломерации составляет 82%.
Напомним, с 24 сентября по 1 октября в официальном сообществе проекта в "ВКонтакте" проводится опрос общественного мнения о качестве ремонта автодорог в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году.
Принять участие в опросе может любой желающий пользователь социальной сети.

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