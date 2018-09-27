ХК "Лада" усилился защитником "Амура" Георгием Бердюковым

ХК "Лада" выплатил денежную компенсацию хабаровскому "Амуру" в обмен на защитника Георгия Бердюкова, с которым подписан контракт до конца сезона 2018/19, сообщает пресс-служба автозаводцев.

В сезоне 2017/18 Бердюков сыграл за "Амур в 22 матчах, отметившись двумя заброшенными шайбами. Также Георгий провел три игры за красноярский "Сокол" в ВХЛ, где сделал одну результативную передачу.

Хоккеист будет выступать под 49 номером.

Кроме того "Лада" произвела обмен с "Автомобилистом". Екатеринбургский клуб получил денежную компенсацию за защитника Владислава Леонтьева, который будет выступать за молодежную команду "Ладья".