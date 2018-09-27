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Спорт

ХК "Лада" усилился защитником "Амура" Георгием Бердюковым

ТОЛЬЯТТИ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" выплатил денежную компенсацию хабаровскому "Амуру" в обмен на защитника Георгия Бердюкова, с которым подписан контракт до конца сезона 2018/19, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В сезоне 2017/18 Бердюков сыграл за "Амур в 22 матчах, отметившись двумя заброшенными шайбами. Также Георгий провел три игры за красноярский "Сокол" в ВХЛ, где сделал одну результативную передачу.

Хоккеист будет выступать под 49 номером.

Кроме того "Лада" произвела обмен с "Автомобилистом". Екатеринбургский клуб получил денежную компенсацию за защитника Владислава Леонтьева, который будет выступать за молодежную команду "Ладья".

Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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