ХК "Лада" усилился защитником "Амура" Георгием Бердюковым

ХК "Лада" выплатил денежную компенсацию хабаровскому "Амуру" в обмен на защитника Георгия Бердюкова, с которым подписан контракт до конца сезона 2018/19, сообщает пресс-служба автозаводцев.
В сезоне 2017/18 Бердюков сыграл за "Амур в 22 матчах, отметившись двумя заброшенными шайбами. Также Георгий провел три игры за красноярский "Сокол" в ВХЛ, где сделал одну результативную передачу.
Хоккеист будет выступать под 49 номером.
Кроме того "Лада" произвела обмен с "Автомобилистом". Екатеринбургский клуб получил денежную компенсацию за защитника Владислава Леонтьева, который будет выступать за молодежную команду "Ладья".
Последние комментарии
))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.