На посту в Зеленовке задержали жителя Уфы с фальшивыми деньгами

В Ставропольском районе полицейские задержали мужчину с фальшивыми деньгами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ночью 23 сентября на посту ДПС у с. Зеленовка сотрудники ГИБДД за нарушение ПДД остановили "четырнадцатую". Во время проверки документов водитель заметно нервничал, и правоохранители решили досмотреть его. У мужчины в сумке обнаружили 10 поддельных купюр номиналом 5 000 руб. экспертиза подтвердила, что изъятые банкноты фальшивые.

Как выяснилось, задержанному 25 лет, он живет в Уфе и не работает. По версии следствия, подделки он приобрел и незаконно хранил для дальнейшей реализации.

В отношении мужчины возбужденно уголовное дело.