На посту в Зеленовке задержали жителя Уфы с фальшивыми деньгами

В Ставропольском районе полицейские задержали мужчину с фальшивыми деньгами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ночью 23 сентября на посту ДПС у с. Зеленовка сотрудники ГИБДД за нарушение ПДД остановили "четырнадцатую". Во время проверки документов водитель заметно нервничал, и правоохранители решили досмотреть его. У мужчины в сумке обнаружили 10 поддельных купюр номиналом 5 000 руб. экспертиза подтвердила, что изъятые банкноты фальшивые.
Как выяснилось, задержанному 25 лет, он живет в Уфе и не работает. По версии следствия, подделки он приобрел и незаконно хранил для дальнейшей реализации.
В отношении мужчины возбужденно уголовное дело.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.