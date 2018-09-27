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Происшествия

На посту в Зеленовке задержали жителя Уфы с фальшивыми деньгами

ТОЛЬЯТТИ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе полицейские задержали мужчину с фальшивыми деньгами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ночью 23 сентября на посту ДПС у с. Зеленовка сотрудники ГИБДД за нарушение ПДД остановили "четырнадцатую". Во время проверки документов водитель заметно нервничал, и правоохранители решили досмотреть его. У мужчины в сумке обнаружили 10 поддельных купюр номиналом 5 000 руб. экспертиза подтвердила, что изъятые банкноты фальшивые.

Как выяснилось, задержанному 25 лет, он живет в Уфе и не работает. По версии следствия, подделки он приобрел и незаконно хранил для дальнейшей реализации.

В отношении мужчины возбужденно уголовное дело.

Теги: преступление уголовное дело фальшивая купюра Ставропольский район

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