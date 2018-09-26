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Происшествия

Тольяттинца, подозреваемого в убийстве жены, задержали в Татарстане

ТОЛЬЯТТИ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители задержали в Татарстане 27-летнего тольяттинца, подозреваемого в убийстве жены, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, тело убитой 24 сентября нашли в "Газели", припаркованной на ул. Дзержинского. По предварительным данным, труп находился в кузове не менее трех недель.

По данным регионального ГУ МВД, задержанный муж убитой признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

По версии стражей порядка, в начале сентября супруги поссорились на почве ревности. Во время конфликта тольяттинец задушил жену. Ее труп он положил в термобудку "Газели", а родственникам сказал, что жена улетела отдыхать на курорт. После этого мужчина скрывался в соседнем регионе.

Теги: преступление убийство уголовное дело задержание Тольятти

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