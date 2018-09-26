Тольяттинца, подозреваемого в убийстве жены, задержали в Татарстане

Правоохранители задержали в Татарстане 27-летнего тольяттинца, подозреваемого в убийстве жены, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, тело убитой 24 сентября нашли в "Газели", припаркованной на ул. Дзержинского. По предварительным данным, труп находился в кузове не менее трех недель.
По данным регионального ГУ МВД, задержанный муж убитой признал вину и согласился сотрудничать со следствием.
По версии стражей порядка, в начале сентября супруги поссорились на почве ревности. Во время конфликта тольяттинец задушил жену. Ее труп он положил в термобудку "Газели", а родственникам сказал, что жена улетела отдыхать на курорт. После этого мужчина скрывался в соседнем регионе.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.