Театр юного зрителя "Дилижанс" открывает XXVII сезон

В этом сезоне тольяттинский ТЮЗ "Дилижанс" ждут большие перемены, передает корреспондент Волга Ньюс, побывавший на пресс-конференции, приуроченной к открытию нового сезона в театре.

До конца года планируется завершить капитальный ремонт главного зрительного зала театра. Но это не помешает театру порадовать зрителей премьерами и репертуарными постановками, сохранившимися с прошлого сезона.

С октября по декабрь нынешнего года спектакли театра будут проходить на малой сцене "Дилижанс", известной как "Черный квадрат". А также на различных городских площадках — в Тольяттинском театре кукол, Дворце детского и юношеского творчества, досуговом центре "Русич", во Дворце культуры, искусства и творчества.

До конца календарного года театр "Дилижанс" выпустит три премьеры.

В октябре зрителям покажут авторский спектакль художественного руководителя театра Виктора Мартынова "Опасное путешествие пакета по свалке". Худрук выступит здесь не только режиссером, но и автором пьесы (экологической сказки) и музыки к спектаклю.

"Это грустная сказка, — говорит Виктор Мартынов. — Действующими лицами в ней являются предметы — пакет, бутылка, кирпич, тряпка. По ходу действия они пытаются сбежать со свалки. Рассказывая об этих приключениях, я хотел бы поразмышлять о том, в чем предназначение каждого из нас".

В начале декабря на сцене ДДЮТ состоится премьера театрального шоу "Музыкальный Дилижанс" с лучшими песенными номерами из спектаклей театра.

Накануне Нового года на большой сцене ДКИТ театр "Дилижанс" представит современную версию "Красной Шапочки". Музыкальную сказку по пьесе Евгения Шварца ставит приглашенный режиссер из Москвы. Александр Кудряшов. Кстати, в "Дилижансе" ранее уже шла "Красная шапочка". Нынешняя постановка, как обещает Виктор Мартынов, будет совершенно другой. В ней будет больше озорства и влияния современной культуры — например, музыкального стиля хип-хоп.

Как сообщила директор театра Ирина Миронова, после ремонта обновленный зрительный зал "Дилижанса" приятно удивит зрителей. Так, они увидят новый, красивый, ручной работы занавес. Сцена выдвинется вперед, и на ней появится поворотный круг, что позволит постановщикам экспериментировать.

Во второй половине сезона уже на обновленной сцене "Дилижанса" пройдет премьера спектакля "Мой бедный Марат" по пьесе Алексея Арбузова. Ставит спектакль Валерий Логутенко, известный тольяттинским зрителям по многим ролям в театре "Колесо". А приурочена постановка к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Следующая постановка — "Ганди молчал по субботам" по пьесе современного автора Анастасии Букреевой. Эскиз этого спектакля, который поставила актриса и режиссер "Дилижанса" Екатерина Зубарева, стал победителем последнего фестиваля "Премьера одной репетиции", набрав наибольшее количество зрительских голосов.

Еще одна интригующая премьера. В рамках федеральной программы "Театр — детям" к постановке готовится сценическая версия романа Достоевского "Преступление и наказание". Над инсценировкой работает драматург Юрий Клавдиев, а режиссером-постановщиком станет питерский режиссер Евгений Зимин.

Осенний график театра "Дилижанс" насыщен гастролями. Значимое событие для театра — участие в общероссийской программе "Большие гастроли для детей и молодежи". С 27 по 29 сентября в рамках этой программы "Дилижанс" гостит в городе Заречный Пензенской области. На сцене Театра юного зрителя в этом городе будут показаны детские спектакли Виктора Мартынова "За тридевять земель" и "Новые приключения Аладдина", а также спектакль Леонида Дмитриева "Первая любовь" по одноименной повести Тургенева.

9 октября театр "Дилижанс" прибудет в город Сызрань, где спектаклем "Три сестры" по Чехову откроет первый международный фестиваль им. А. Н. Толстого, приуроченный к столетию местного драмтеатра.

11 октября ведущий артист театра "Дилижанс" Петр Зубарев выступит на I открытом театральном фестивале моноспектаклей и дуэтов "СВОЙ" в Екатеринбурге. На сцене Камерного театра Объединенного музея писателей Урала Зубарев покажет одну из самых сложных и глубоких "вещей" "Дилижанса" — моноспектакль по пьесе современного драматурга Клима "ЗЛОЙ СПЕКТАКЛЬ… или "…лучше бы было этому человеку не рождатьсЯ…". Автор пьесы вдохновлялся романом Достоевского "Идиот".

А в июле 2019 года в театре "Дилижанс" в десятый раз пройдет фестиваль "Премьера одной репетиции".