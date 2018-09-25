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Происшествия

В Тольятти направлено в суд дело об убийстве мужчины в лесу

ТОЛЬЯТТИ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в суд направлено уголовное дело 58-летнего мигранта-нелегала из Узбекистана Наиля М. Его обвиняют в убийстве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник Центрального межрайонного следственного отдела по Тольятти СК РФ Наталья Ангипова.

Обвиняемый не имеет определенного места жительства. По словам мужчины, он приезжает в Россию не первый раз. Сначала жил в нашей стране с 1993 по 1995 годы, после чего вернулся на родину. И второй раз приехал в Россию в 2012 г, после чего остался тут. В 2018 г. в Тольятти он познакомился с парой бомжей, живших в шалаше в лесу за автовокзалом Центрального района. Они приютили нелегала у себя.

Как установило следствие, днем 31 мая к шалашу пришли два тольяттинца: 28-летний Дмитрий и его приятель Александр, они дружили с его хозяевами. Но у шалаша они застали только Наиля. Гости познакомились с ним и выпивали весь день вместе.

Из показаний Александра следует, что он уснул в шалаше. Вечером его растолкал Дмитрий, который сказал, что "он готов", и побежал в сторону автовокзала. Тут Александр увидел, что к нему идет Наиль с ножом в руке. Он испугался и побежал за Дмитрием, но вскоре увидел его лежащим на траве. На спине друга была кровь. Александр понял, что Наиль зарезал его, прибежал к автовокзалу и попросил сторожа вызвать полицию.

Правоохранители задержали Наиля. Он признался, что ударил Дмитрия в спину ножом во время пьяной ссоры. Пострадавший скончался, и в отношении Наиля возбудили уголовное дело об убийстве.
"Сейчас следствие по данному уголовному делу уже закончено, — пояснила Наталья Ангипова, — Обвинительное заключение утверждено прокурором. Материалы переданы в суд Центрального района для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы".

Теги: суд уголовное дело убийство мигранты Тольятти

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