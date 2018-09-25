Тольяттинца за призывы к терроризму приговорили к трем годам колонии

В понедельник, 25 сентября, Приволжский окружной военный суд в особом порядке вынес приговор тольяттинцу, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму, экстремизму и возбуждении ненависти и вражды.
28-летний несемейный разнорабочий из Автограда являлся приверженцем признанного судом ранее экстремистским движения "Минин и Пожарский".
Суд установил — мужчина оставлял к постам в соцсетях комментарии или вступал в публичные переписки в интернете с другими людьми, призывая к террористическим и экстремистским действиям.
Суд приговорил тольяттинца к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мужчине ограничили право пользования интернетом на несколько лет.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.