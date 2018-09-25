Тольяттинца за призывы к терроризму приговорили к трем годам колонии

В понедельник, 25 сентября, Приволжский окружной военный суд в особом порядке вынес приговор тольяттинцу, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму, экстремизму и возбуждении ненависти и вражды.

28-летний несемейный разнорабочий из Автограда являлся приверженцем признанного судом ранее экстремистским движения "Минин и Пожарский".

Суд установил — мужчина оставлял к постам в соцсетях комментарии или вступал в публичные переписки в интернете с другими людьми, призывая к террористическим и экстремистским действиям.

Суд приговорил тольяттинца к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мужчине ограничили право пользования интернетом на несколько лет.