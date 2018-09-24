Мэрия Тольятти: радиационный фон на территории "Фосфора" находится в норме

Радиационный фон на территории ОАО "Фосфор" в Тольятти находится в норме, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Специалисты министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с сотрудниками аккредитованной лаборатории ФГБУ "Приволжское УГМС" 24 сентября выехали с проверкой на территорию бывшего завода ОАО "Фосфор", чтобы провести замеры радиационного фона.

Как отмечают в мэрии, на прошлой неделе в одном из СМИ прошла информация о том, что на территории ОАО "Фосфор" в здании бывшего цеха № 81 обнаружено значительное превышение уровня радиации, представляющего угрозу населению Тольятти. Это заявление вызвало широкий резонанс среди горожан и СМИ. В результате было принято решение провести дополнительное обследование с помощью приборов и оценить насколько эта информация соответствует действительности.

В выездном мероприятии также приняли участие специалисты администрации Тольятти, сотрудники МЧС, ЕДДС, а также СМИ. Во время проверки представители ФГБУ "Приволжское УГМС" измерили фоновые значения уровня мощности гамма-излучения на местности.

"В результате поверки "сенсации не произошло". Мы провели замеры сначала на границе территории бывшего "Фосфора", затем на границе цеха №81 и потом непосредственно внутри цеха. В результате пробы показали, что все фоновые показатели находятся в пределах нормы. В месте, где ранее было радиоактивное загрязнение, фон чуть выше, но находится в пределах нормы 0,22 микрозиверта", — пояснил руководитель управления региональной экологической политики министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Андрей Ардаков.