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Экономика и бизнес

В Тольятти отремонтируют автодорогу на с. Подстепки

ТОЛЬЯТТИ. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 сентября, в Тольятти планируется начать ремонт дороги от Приморского б-ра до границы городского округа. Как сообщает пресс-служба мэрии, данный участок магистрали ведет в с. Подстепки.

На ремонт дороги общей площадью более 22 тыс. кв. м предусмотрено порядка 40 млн рублей. Работы будет проводить компания "Автодоринжиниринг", которая выиграла соответствующий аукцион.
Чтобы не перекрывать движение, ремонт будет производиться сначала на одной половине проезжей части, потом на — на другой. Однако серьезных заторов на двухполюсной дороге избежать не удастся.

Глава города Сергей Анташев попросил жителей Тольятти и Ставропольского района отнестись с пониманием к ситуации и заранее искать пути объезда ремонтируемого участка. Руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Павел Баннов отметил, что при благоприятных погодных условиях ремонт будет завершен в течение трех недель.

Как сообщается в релизе, средства на ремонт автодороги на с. Подстепки были выделены из областного бюджета дополнительно летом, а потому приступить к работам раньше не представлялось возможным.

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