12-летнюю ученицу госпитализировали из школы с переломом позвоночника

В Тольятти 12 сентября случилось ЧП, в результате которого пострадал ребенок.

От школы № 72 на ул. Автостроителей, 92 в больницу с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза госпитализировали 12-летнюю ученицу.

По данным полиции Автозаводского района, травму причинил одноклассник, ударив ее ногой на уроке физкультуры.

По факту ЧП ведется проверка.