16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
12-летнюю ученицу госпитализировали из школы с переломом позвоночника На Приморском бульваре в Тольятти погибла женщина, упавшая с высоты В Тольятти после ДТП на штрафстоянку забрали мотоцикл, водитель которого не имел нужной категории в правах Тольяттинские врачи "скорой" спасали девочку, выпившую уксус В Тольятти за день погибли две женщины, упавшие с многоэтажек

Происшествия

12-летнюю ученицу госпитализировали из школы с переломом позвоночника

ТОЛЬЯТТИ. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 129
Версия для печати

В Тольятти 12 сентября случилось ЧП, в результате которого пострадал ребенок.

От школы № 72 на ул. Автостроителей, 92 в больницу с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза госпитализировали 12-летнюю ученицу.

По данным полиции Автозаводского района, травму причинил одноклассник, ударив ее ногой на уроке физкультуры.

По факту ЧП ведется проверка.

Теги: ЧП школы пострадавшие дети Тольятти

Последние комментарии

Петр Лихоманов 04 сентября 2018 11:24 Несправедливо наказанный за отказ от освидетельствования водитель из Тольятти добился оправдания в Верховном Суде

85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.

Михаил Грушевский 24 августа 2018 06:31 В Тольятти водитель ударил ножом девушку, задевшую своей машиной его автомобиль

Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30