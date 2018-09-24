12-летнюю ученицу госпитализировали из школы с переломом позвоночника

В Тольятти 12 сентября случилось ЧП, в результате которого пострадал ребенок.
От школы № 72 на ул. Автостроителей, 92 в больницу с переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза госпитализировали 12-летнюю ученицу.
По данным полиции Автозаводского района, травму причинил одноклассник, ударив ее ногой на уроке физкультуры.
По факту ЧП ведется проверка.
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85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.