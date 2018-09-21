Низший за 10 лет уровень безработицы зафиксирован в Тольятти

В четверг, 20 сентября, в администрации Тольятти состоялось заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством замглавы городского округа по финансам, экономике и развитию Алексея Бузинного.

Традиционно одним из первых на совещании был рассмотрен вопрос о ситуации на рынке труда города. Как рассказал директор "Центра занятости населения Тольятти" Владимир Багаев, по данным на 17 сентября в городе зарегистрировано 3469 безработных при 7,1 вакансиях. Это лучший показатель за последние десять лет.

Но, несмотря на относительно благоприятную ситуацию, есть категории граждан, которые нуждаются в дополнительной помощи при трудоустройстве. Это люди с инвалидностью, предпенсионного возраста, длительно неработающие, бывшие заключенные, а также молодежь без опыта работы. Для таких людей в городе предусмотрена организация общественных работ и временное трудоустройство. Работодатель должен выплачивать им зарплату не ниже МРОТ, при этом идут доплаты от центра занятости в размере 1,7 тыс. руб. в месяц на каждого трудоустроенного работника.

В этом году на организацию общественных работ заключено 19 договоров, создано 684 временных рабочих мест, трудоустроено 504 человека. На трудоустройство граждан, испытывающих трудности в трудоустройстве — пять договоров на 263 рабочих места, трудоустроено 173 инвалида. Со стороны администрации представителям предприятий и организаций Тольятти рекомендовано рассмотреть возможность содействия занятости указанным категориям жителей.



О проблемах и качестве подготовки кадров в городе доложила руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области Ирина Кочукина. По ее словам, эффективный способ комплексного решения этого вопроса — внедрение дуального обучения студентов профессиональных образовательных организаций. При такой форме теоретическая часть подготовки проходит на базе учебного заведения, а практическая — непосредственно на рабочем месте. При этом появилась возможность подготовки кадров под определенное рабочее место, для конкретного работодателя. И эту возможность, по словам Кочукиной, надо использовать по максимуму.



За 2017-2018 учебный год было заключено 120 подобных договоров с работодателями. Количество студентов на дуальном обучении увеличилось с 429 до 741. В основном договоры заключены по направлению "Образование и педагогические науки", тогда как с промпредприятиями диалог удается наладить не всегда. Руководителям предприятий о и организаций города рекомендовано включиться в работу по дуальному обучению.



О работе сторон социального партнерства по повышению уровня заработной платы на предприятиях города доложил председатель Ассоциации городских профсоюзов Анатолий Калинин. По его словам, в конце 2017 г. и в первой половине 2018 г. наметился стабильный рост экономики города (индекс промышленного производства вырос на 11%, объем отгруженной продукции — на 30%), что позволило руководителям большей части городских предприятий и бюджетных организаций провести индексацию заработной платы работников (размер индексации составил от 3 до 21%). В основном это предприятия большой химии, энергетической отрасли, АвтоВАЗ.

Вместе с тем Калинин отметил, что на отдельных предприятиях индексация в 2018 г. не проводилась. По итогам комиссии решено направить руководителям данных организаций обращение с предложением проработать решения, направленные на повышение уровня заработной платы сотрудников.

Также в рамках комиссии был рассмотрен вопрос о мерах по обеспечению взаимодействия органов власти, работодателей и профсоюзных объединений города.