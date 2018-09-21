В Тольятти создадут рабочую группу по улучшению экологической обстановки

В администрации Тольятти 20 сентября состоялось внеочередное заседание экологического совета по вопросу неблагополучной экологической ситуации в городе.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации на заседании присутствовали представители администрации, городской думы, надзорных органов, предприятий города, образовательных учреждений, общественности, тольяттинской СГМО ФГБУ "Приволжская УГМС", института экологии Волжского бассейна. Члены совета рассмотрели доклады о результатах мониторинга атмосферного воздуха в Тольятти, о мерах по сокращению промышленных выбросов в атмосферу.

Представитель Роспотребнадзора проинформировал о санитарно-эпидемиологических мероприятиях в связи с жалобам населения на загрязнение атмосферного воздуха и о результатах отбора проб в период массовых жалоб на соответствие санитарно — гигиеническим показателям. Согласно данных лабораторных замеров по отдельным показателям (бензол, диоксид азота) были установлены незначительный превышения предельно-допустимой концентрации.

Кроме этого, представителем Росприроднадзора было сообщено о начале контрольных мероприятий в отношении ряда предприятий Тольятти.

Заседание экологического совета возглавил первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка. Он рассказал присутствующим об итогах расширенного межведомственного совещания, посвященному экологической ситуации в Тольятти и проинформировал о работе, которую проводит по этому вопросу тольяттинская администрация.

"Вопросы экологии для города, в котором мы все живем, очень актуальны. За последнее время в Тольятти усилились жалобы жителей о неблагоприятном состоянии воздуха. Поэтому сегодня мы общими усилиями должны определить перечень мероприятий направленный на улучшение экологической ситуации в городе", — заявил Ладыка.

По итогам экологического совета было принято решение о создании рабочей группы по разработке мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в городе. Планируется, что в состав рабочей группы войдут представители власти, надзорных органов, предприятий и организаций, образовательных учреждений и общественных организаций.