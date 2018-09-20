Тольяттинский театр "Дилижанс" отправляется на гастроли в город Заречный

С 27 по 29 сентября пройдут гастроли театра "Дилижанс" в городе Заречный в рамках общероссийской программы "Большие гастроли для детей и молодежи", сообщила пресс-служба театра "Дилижанс".

На сцене театра юного зрителя Заречного покажут три спектакля — "За тридевять земель", "Новые приключения Аладдина" и "Первая любовь". Первые два спектакля — авторские. Сценарий и музыку написал художественный руководитель театра "Дилижанс" Виктор Мартынов. Драма-обман "Первая любовь" — это сценическая версия одноименного произведения И. С. Тургенева, созданная молодым режиссером Леонидом Дмитриевым к 200-летнему юбилею писателя.