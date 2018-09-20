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Культура

Тольяттинский театр "Дилижанс" отправляется на гастроли в город Заречный

ТОЛЬЯТТИ. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 27 по 29 сентября пройдут гастроли театра "Дилижанс" в городе Заречный в рамках общероссийской программы "Большие гастроли для детей и молодежи", сообщила пресс-служба театра "Дилижанс".

На сцене театра юного зрителя Заречного покажут три спектакля — "За тридевять земель", "Новые приключения Аладдина" и "Первая любовь".

Первые два спектакля — авторские. Сценарий и музыку написал художественный руководитель театра "Дилижанс" Виктор Мартынов.

Драма-обман "Первая любовь" — это сценическая версия одноименного произведения И. С. Тургенева, созданная молодым режиссером Леонидом Дмитриевым к 200-летнему юбилею писателя.

Теги: театр Дилижанс гастроли театр Тольятти

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