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"Серая" риелтор и бизнесмен из Тольятти остаются под стражей третий год

ТОЛЬЯТТИ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 сентября, в Самарском областном суде рассматривали апелляционные жалобы предполагаемых участников группы вымогателей из Тольятти. По мнению защиты, им в Центральном райсуде неправомерно продлили сроки содержания под стражей до полугода. Вторая инстанция сократила этот срок вдвое.

В Тольятти в начале лета 2018 г. группе из пяти обвиняемых в вымогательстве во главе с Вероникой Лашковой и Сайдхусайном Виситаевым вынесли приговор, который был обжалован и 1 августа отменен. При вынесении апелляционного определения содержание под стражей для троих подсудимых было продлено до 1 октября. Однако в Центральном райсуде, куда вернулось дело, срок ареста продлили до 16 февраля. Арестованные и их защита не были согласны с этим.

Как заявила на заседании 17 сентября Лашкова, она находится под стражей с 13 июля 2016 года. Недавно умерла мать женщины, и она даже не смогла с ней проститься. К тому же у обвиняемой на воле осталась 18-летняя дочь-инвалид детства, которой необходимо продолжать лечение. (Сын Лашковой также проходит фигурантом по этому делу). Да и у самой 52-летней арестованной достаточно проблем со здоровьем. И потому она со слезами просила смягчить ей меру пресечения.

Ее предполагаемый сообщник — хозяин ООО"Ювелит" Виситаев, известный в узких кругах как Саид Тольяттинский, по-кавказски был эмоционален и возмущался таким длительным, более двух лет, необоснованным содержанием его в неволе.

В обоих случаях облсуд изменил решение нижестоящей инстанции, и срок содержания в следственном изоляторе продлил обоим до 16 ноября.

Это уголовное дело у Лашковой не первое. В 2014 г. ее приговорили к четырем годам условно также за вымогательство, совершенное в группе лиц. Тогда суд учел, что Лашкова, "является матерью одиночкой, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, являющегося инвалидом с детства и нуждающегося в постоянном уходе, что она исключительно положительно характеризуется по месту жительства и работы, принесла свои извинения потерпевшему, ранее не судима". Однако женщина в период отбытия условного срока вновь оказалась под следствием.

В этот раз, по версии правоохранителей, она с подельниками продала квартиру асоциального гражданина и не рассчиталась с ним, также они вымогали 700 тыс. руб. у брокера, который якобы похитил их у клиентки.

Теги: Областной суд преступление арест вымогательство уголовное дело Тольятти

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