В Тольятти прокуратура доказала в суде, что взносы на капремонт жильцам новостройки начислялись незаконно

В Тольятти прокуратура Автозаводского района уже выиграла два суда по признанию действий ТСН "Западная Пальмира" незаконными. Речь идет о включении в квитанции за коммуналку статьи "капитальный ремонт".

"По закону собственник обязан платить взносы на капремонт по истечении пяти лет после сдачи дома в эксплуатацию и включении в региональную программу капитального ремонта общего имущества, пояснили в надзорном ведомстве. — В данном случае дом № 17а по ул. Спортивной введен в эксплуатацию 26 сентября 2014 г., а уже с октября 2017 г. в платежные документы стали включать начисления по статье "капитальный ремонт", что является незаконным".

Прокуратура района в защиту нарушенных прав инвалидов, пенсионеров дома № 17а предъявила семь исков в Автозаводский районный суд о признании действий ТСН "Западная Пальмира" незаконными.

По результатам рассмотрения двух гражданских дел требования прокуратуры удовлетворены, на ТСН возложена обязанность произвести перерасчет платежей.

Исполнение решений суда будет взято на контроль после их вступления в законную силу. По остальным пяти искам назначены судебные заседания.