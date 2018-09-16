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Спорт

Гандбольная "Лада" обыграла краснодарскую "Кубань" — 34:29

ТОЛЬЯТТИ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем третьем матче чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" нанесла поражение краснодарской "Кубани" — 34:29 (20:14), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Встреча команд состоялась в субботу, 15 сентября, в тольяттинском УСК "Олимп".

"Лада": Лагина (3/6=50%), Уткина (9/35=25%); Какмоля, Дмитриева — 7 (2 мин.), Ведехина — 9/3, Гайдук — 4/1, Санникова — 1, Щербак — 2, Носикова — 1, Кирдяшева — 1, Барынина, Амельченко — 3 (2 мин.), Новоселова — 2, Гафонова — 1 (2 мин.), Тарасова — 3 (2 мин.).

"Кубань": Каплина (5/19=26%), Самарская (11/31=35%); Давиденко — 1, Голуб — 3 (2 мин.), Савинова — 3 (2 мин.), Гаряева — 5, Выдрина, Матлашова, Скоробогатченко — 2, Дудина — 4/1 (2 мин.), Баркалова, Левчина, Фролова — 11/2.

Теги: гандбольная Лада чемпионат России гандбол Тольятти

Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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