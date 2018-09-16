Гандбольная "Лада" обыграла краснодарскую "Кубань" — 34:29

В своем третьем матче чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" нанесла поражение краснодарской "Кубани" — 34:29 (20:14), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
Встреча команд состоялась в субботу, 15 сентября, в тольяттинском УСК "Олимп".
"Лада": Лагина (3/6=50%), Уткина (9/35=25%); Какмоля, Дмитриева — 7 (2 мин.), Ведехина — 9/3, Гайдук — 4/1, Санникова — 1, Щербак — 2, Носикова — 1, Кирдяшева — 1, Барынина, Амельченко — 3 (2 мин.), Новоселова — 2, Гафонова — 1 (2 мин.), Тарасова — 3 (2 мин.).
"Кубань": Каплина (5/19=26%), Самарская (11/31=35%); Давиденко — 1, Голуб — 3 (2 мин.), Савинова — 3 (2 мин.), Гаряева — 5, Выдрина, Матлашова, Скоробогатченко — 2, Дудина — 4/1 (2 мин.), Баркалова, Левчина, Фролова — 11/2.
Последние комментарии
))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.