Тольяттинцы вновь пожаловались МЧС на неприятный запах

На телефон доверия ГУ МЧС России по Самарской области 15 сентября поступили сообщения о неприятном запахе.
По данным ГБУЗ Самарской области "Тольяттинская станция скорой медицинской помощи" и ГБУЗ "Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", население за медицинской помощью в связи с этим не обращалось.
Предварительной причиной неприятного запаха МЧС называет накопление загазованного воздуха в приземном слое атмосферы в результате производственной деятельности предприятий и выбросов выхлопных газов транспортных средств в условиях безветренной погоды.
В связи с этим межрайонная природоохранная прокуратура и управление Росприроднадзора по Самарской области проводят внеплановые комиссионные проверки ряда предприятий. Также назначены административные проверки нескольких производств.
По данным Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории (восемь стационарных постов), превышение ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.
Выездная лаборатория управления Роспотребднадзора по Самарской области и передвижная химико-радиометрическая лаборатория Центра ГО, ПБ и ЧС провели отбор проб воздуха, по результатам которых превышение ПДК вредных веществ также не зафиксировано.
Напомним, 14 сентября в администрации Тольятти состоялось заседание рабочей группы по вопросам экологической обстановки, сложившейся в результате неблагоприятных метеоусловий.
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12.05.18. Я с внуком ехала на дачном автобусе Кириловка- Парк Хаус. За проезд с меня(пенсионер) взяли 31р, с внука учащегося(справка,карта) взяли72р. Правильно ли это????
Почему нельзя приостановить сброс на Жигулевской ГЭС и усилить на Саратовской? Или этот процесс не управляемый?