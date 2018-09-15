Тольяттинцы вновь пожаловались МЧС на неприятный запах

На телефон доверия ГУ МЧС России по Самарской области 15 сентября поступили сообщения о неприятном запахе.

По данным ГБУЗ Самарской области "Тольяттинская станция скорой медицинской помощи" и ГБУЗ "Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", население за медицинской помощью в связи с этим не обращалось.

Предварительной причиной неприятного запаха МЧС называет накопление загазованного воздуха в приземном слое атмосферы в результате производственной деятельности предприятий и выбросов выхлопных газов транспортных средств в условиях безветренной погоды.

В связи с этим межрайонная природоохранная прокуратура и управление Росприроднадзора по Самарской области проводят внеплановые комиссионные проверки ряда предприятий. Также назначены административные проверки нескольких производств.

По данным Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории (восемь стационарных постов), превышение ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.

Выездная лаборатория управления Роспотребднадзора по Самарской области и передвижная химико-радиометрическая лаборатория Центра ГО, ПБ и ЧС провели отбор проб воздуха, по результатам которых превышение ПДК вредных веществ также не зафиксировано.

Напомним, 14 сентября в администрации Тольятти состоялось заседание рабочей группы по вопросам экологической обстановки, сложившейся в результате неблагоприятных метеоусловий.