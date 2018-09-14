Начальника Линейного пункта полиции в речпорту Тольятти подозревают в превышении полномочий

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий начальником линейного пункта полиции в речном порту и ряда должностных лиц Тольяттинского линейного отдела полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Приволжского СУ на транспорте СК РФ уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"Следствием установило, что подозреваемые, ложно понимая интересы службы, явно превышая свои должностные полномочия, организовали преступную деятельность, направленную на искусственное повышение показателей своей работы по раскрываемости преступлений, совершенных на обслуживаемой территории, — уточняют в следственном ведомстве. — Так, в июле 2018 г. в районе железнодорожного вокзала Тольятти подозреваемые задержали 42-летнего водителя ВАЗ-2170. Не найдя запрещенных предметов, полицейские доставили мужчину в здание линейного пункта полиции в речном порту Тольятти, где угрозами заставляли его признаться в хранении наркотиков. В итоге задержанный мужчина согласился с требованиями и в указанном полицейскими месте нарвал листья дикорастущей конопли, после чего его задержали и приняли меры к привлечению к уголовной ответственности".

Преступления были выявлены и зафиксированы в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных органами ОСБ УТ МВД России по ПФО.

Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

"С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства транспортной полиции готовится ряд представлений об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", — сообщают в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Приволжского следственного управления на транспорте.

Также в Приволжском СУ на транспорте СК РФ корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что подозреваемый начальник Линейного пункта полиции в речном порту Тольятти имеет звание майора. И сегодня судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В пресс-службе УТ МВД России по ПФО подчеркнули, что по данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.