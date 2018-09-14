Дорогу на ул. Офицерской в Тольятти начнут строить в следующем году, сообщает сайт горадминистрации.

Глава города Сергей Анташев сообщил, что была сделана корректировка проекта по строительству данной улицы. Проект был подготовлен еще в 2013 г., но не прошел государственную экспертизу из-за земельных участков. Согласно ГОСТам проект должен обновляться через три года, что и было сделано.

По словам главы, к реализации подготовлены два проекта по Офицерской на строительство участка длиной 300 м и еще одного на 600 метров. Областной минстрой уже дал разрешение на возведение участка длиной 600 метров. Скоро необходимую документацию отдадут на торги, и к строительству приступят в 2019 году. На это потребуется 251 млн рублей.

В ближайшее время городская администрация надеется также получить разрешение на строительство 300 метров. На это требуется 123 млн рублей.

Дорогу, скорее всего, завершат строить в 2020 году. Планируется сделать восьмиполосную магистраль: по две полосы для движения в каждом направлении, и по два кармана со стороны жилых кварталов, в каждом из которых предусмотрены по две полосы для движения в противоположных направлениях. Предусмотрены четыре места для разворота, парковочные площадки, ливневки, наружное освещение.