С 10 сентября в Тольятти официально закрыт купальный сезон. Как сообщает пресс-служба горадсинистрации, на городском пляже Центрального района прекращена санитарная уборка территории пляжа, подача питьевой воды, работа общественных туалетов, демонтированы буи.
Сняты дежурные посты спасателей АСС МКУ Центр гражданской защиты Тольятти, а также медицинских работников. Закрыты торговые объекты общественного питания.
В целях недопущения несчастных случаев гражданам рекомендуется воздержаться от купания на городском пляже и других водоемах.
Последние комментарии
12.05.18. Я с внуком ехала на дачном автобусе Кириловка- Парк Хаус. За проезд с меня(пенсионер) взяли 31р, с внука учащегося(справка,карта) взяли72р. Правильно ли это????
Почему нельзя приостановить сброс на Жигулевской ГЭС и усилить на Саратовской? Или этот процесс не управляемый?