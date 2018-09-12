С 10 сентября в Тольятти официально закрыт купальный сезон. Как сообщает пресс-служба горадсинистрации, на городском пляже Центрального района прекращена санитарная уборка территории пляжа, подача питьевой воды, работа общественных туалетов, демонтированы буи.

Сняты дежурные посты спасателей АСС МКУ Центр гражданской защиты Тольятти, а также медицинских работников. Закрыты торговые объекты общественного питания. В целях недопущения несчастных случаев гражданам рекомендуется воздержаться от купания на городском пляже и других водоемах.