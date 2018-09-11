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Происшествия

Преподавателя Тольяттинского колледжа, подозреваемого во взяточничестве, оставили под домашним арестом

ТОЛЬЯТТИ. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 сентября, апелляционная коллегия по уголовным делам рассмотрела жалобу адвоката Марины Телкиной об отмене избранной меры пресечения преподавателю Тольяттинского политехнического колледжа Елене Светличной.

29 августа в Центральном райсуде женщине продлили содержание под домашним арестом до 3 октября. Защита просит взять с подследственной подписку о невыезде, хотя и на данный момент ей разрешено с 6:00 до 20:00 выходить из дома на работу.

Светличную задержали в начале июля 2018 г. и 3 июля возбудили уголовное дело по ст. 290 ч. 3 УК РФ "Получение взятки". По версии предварительного следствия, женщина получила 12 тыс. руб. от студента за погашение академической задолженности.

Преподаватель вину не признает и уверяет суд, что на нее оказывают "мощнейшее психологическое давление в виде дискредитации ее личности". Якобы из СМИ ее родственники узнали о предъявленном ей обвинении.

Как сообщил на суде адвокат, следователь начала расследование еще по двум эпизодам, но их в известность не поставила. Они обжалуют действия следователя, которая еще 8 августа удовлетворила ходатайство защиты на проведение очных ставок, но эти следственные действия до сих пор не проведены. Обосновывая свои требования, адвокаты перечислили нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные судом первой инстанции при избрании меры пресечения, но федеральный судья Екатерина Баринова в удовлетворении жалобы отказала.

Теги: преступление уголовное дело взятка преподаватель арест Тольятти

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