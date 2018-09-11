Преподавателя Тольяттинского колледжа, подозреваемого во взяточничестве, оставили под домашним арестом

Во вторник, 11 сентября, апелляционная коллегия по уголовным делам рассмотрела жалобу адвоката Марины Телкиной об отмене избранной меры пресечения преподавателю Тольяттинского политехнического колледжа Елене Светличной.

29 августа в Центральном райсуде женщине продлили содержание под домашним арестом до 3 октября. Защита просит взять с подследственной подписку о невыезде, хотя и на данный момент ей разрешено с 6:00 до 20:00 выходить из дома на работу.

Светличную задержали в начале июля 2018 г. и 3 июля возбудили уголовное дело по ст. 290 ч. 3 УК РФ "Получение взятки". По версии предварительного следствия, женщина получила 12 тыс. руб. от студента за погашение академической задолженности.

Преподаватель вину не признает и уверяет суд, что на нее оказывают "мощнейшее психологическое давление в виде дискредитации ее личности". Якобы из СМИ ее родственники узнали о предъявленном ей обвинении.

Как сообщил на суде адвокат, следователь начала расследование еще по двум эпизодам, но их в известность не поставила. Они обжалуют действия следователя, которая еще 8 августа удовлетворила ходатайство защиты на проведение очных ставок, но эти следственные действия до сих пор не проведены. Обосновывая свои требования, адвокаты перечислили нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные судом первой инстанции при избрании меры пресечения, но федеральный судья Екатерина Баринова в удовлетворении жалобы отказала.