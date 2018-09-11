В Тольятти достраивают новую поликлинику на тысячу посещений в смену

В Тольятти ведется строительство поликлиники на 1 тыс. посещений в смену. Заказчиком является ГКУ СО "Управление капитального строительства" министерства строительства Самарской области.

Новый объект расположен в 19-м квартале по адресу: бульвар Татищева, 24. Это медучреждение будет обслуживать взрослое население общей численностью 65 тыс. человек. Здесь же будет работать круглосуточный травматологический пункт для оказания как плановой, так и неотложной помощи.

Работы начались в октябре 2016 года. В настоящее время строительство вышло на финишную прямую.

Глава региона Дмитрий Азаров в своем Послании к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона отметил, что за годы, прошедшие с момента старта приоритетного национального проекта "Здоровье", объемы высокотехнологичной помощи в Самарской области выросли в 10 раз.

"Масштаб вложений в эту сферу, в самом деле, не имеет прецедентов во всей нашей истории. Только в этом году мы открыли четыре современнейших медицинских центра: госпиталь "Мать и дитя", ПЭТ центр и Диагностический центр, а также больницу восстановительного лечения", — подчеркнул руководитель области.

В 2018 г. на строительство поликлиники выделяется 329,4 млн руб. из федерального бюджета, 177 млн руб. — из регионального.

Здание поликлиники имеет Н-образную форму. В подвале объекта будут располагаться гардеробные для персонала, вспомогательные и технические помещения, центральное стерилизационное отделение.

На первом этаже создают вестибюльную группу помещений, группу общих и лечебных помещений поликлиники, травматологическое отделение, женскую консультацию.

Второй этаж — это рентгеновское и физиотерапевтическое отделения, отделение функциональной диагностики, а также еще одна женская консультация.

На третий этаж будут подниматься пациенты терапевтического и физиотерапевтического отделений, сотрудники клинико-диагностической лаборатории.

Четвертый займут административно-хозяйственная часть, отделение врачей-специалистов, дневной стационар на 20 коек и общие помещения. В корпусе будут работать четыре лифта.



На данный момент выполнены работы по строительству каркаса, кровли, фасадов, остеклению, витражам. Строители приступили к отделочным работам внутри помещений — ведется оштукатуривание стен, стяжка полов, работы по устройству внутреннего электроснабжения, вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения, канализации.

Реализованы мероприятия по строительству наружных сетей — водоснабжение, бытовая и ливневая канализация, теплоснабжение. Начинаются работы по благоустройству территории вокруг поликлиники.