Какие премьеры пройдут в тольяттинском театре "Колесо" в этом сезоне

О планах театра на 31 сезон сообщил художественный руководитель театра "Колесо" Михаил Чумаченко.
Ближайшей премьерой, которая пройдет в октябре, будет спектакль по черной комедии Ольги Степновой "Серебряная ложка". Это, как сказал Михаил Чумаченко, который и ставит спектакль, — попытка переложить один из сюжетов Рэя Куни на русскую почву.
В этом же месяце ожидается премьера по пьесе "Без монет нет конфет" немецкого драматурга Йорга Изермайера. Спектакль ставит эстонский режиссер, выпускник ГИТИСа Антон Киселюс.
В ноябре "Колесо" покажет спектакль по веселой и одновременно грустной пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас" в постановке Олега Скивко. В ноябре же будет осуществлен проект ученицы Сергея Женовача Веры Поповой "Я — кукла", рассчитанный на детей с ограниченными возможностями здоровья.
В конце декабря Павел Пронин, недавний выпускник ГИТИСа, который поставил "Влюбленный город", представит спектакль по сказке Оскара Уайльда "Звездный мальчик".
В марте будущего года ожидается премьера спектакля "Цена" по пьесе Артура Миллера — его ставит Михаил Чумаченко. Спектакль готовится к 60-летию творческой деятельности народного артиста России Евгения Князева, который и сыграет в "Цене" главную роль.
Последней премьерой сезона станет спектакль Павла Пронина по малоизвестной пьесе Агаты Кристи "Готовьтесь к убийству" — он пройдет впервые в апреле или мае.
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Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".
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