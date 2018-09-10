Какие премьеры пройдут в тольяттинском театре "Колесо" в этом сезоне

О планах театра на 31 сезон сообщил художественный руководитель театра "Колесо" Михаил Чумаченко.

Ближайшей премьерой, которая пройдет в октябре, будет спектакль по черной комедии Ольги Степновой "Серебряная ложка". Это, как сказал Михаил Чумаченко, который и ставит спектакль, — попытка переложить один из сюжетов Рэя Куни на русскую почву.

В этом же месяце ожидается премьера по пьесе "Без монет нет конфет" немецкого драматурга Йорга Изермайера. Спектакль ставит эстонский режиссер, выпускник ГИТИСа Антон Киселюс.

В ноябре "Колесо" покажет спектакль по веселой и одновременно грустной пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас" в постановке Олега Скивко. В ноябре же будет осуществлен проект ученицы Сергея Женовача Веры Поповой "Я — кукла", рассчитанный на детей с ограниченными возможностями здоровья.

В конце декабря Павел Пронин, недавний выпускник ГИТИСа, который поставил "Влюбленный город", представит спектакль по сказке Оскара Уайльда "Звездный мальчик".

В марте будущего года ожидается премьера спектакля "Цена" по пьесе Артура Миллера — его ставит Михаил Чумаченко. Спектакль готовится к 60-летию творческой деятельности народного артиста России Евгения Князева, который и сыграет в "Цене" главную роль.

Последней премьерой сезона станет спектакль Павла Пронина по малоизвестной пьесе Агаты Кристи "Готовьтесь к убийству" — он пройдет впервые в апреле или мае.