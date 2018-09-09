В воскресенье, 9 сентября, в единый день голосования жители Тольятти выбирают губернатора Самарской области и депутатов городской думы.

Сергей Анташев: "Мы заслуживаем, чтобы с нашим выбором считались"

На участке № 6133 свою позицию выразил глава города Сергей Анташев. Он отметил, что сегодня каждый житель Тольятти и губернии должен выполнить свой гражданский долг.

"Выборы — это всегда праздник, поэтому нужно прийти и проголосовать. Я считаю, мы заслуживаем, чтобы с нашим выбором считались", — подчеркнул Сергей Анташев.