Сергей Анташев: "Мы заслуживаем, чтобы с нашим выбором считались"

В воскресенье, 9 сентября, в единый день голосования жители Тольятти выбирают губернатора Самарской области и депутатов городской думы.
На участке № 6133 свою позицию выразил глава города Сергей Анташев. Он отметил, что сегодня каждый житель Тольятти и губернии должен выполнить свой гражданский долг.
"Выборы — это всегда праздник, поэтому нужно прийти и проголосовать. Я считаю, мы заслуживаем, чтобы с нашим выбором считались", — подчеркнул Сергей Анташев.
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А я слышала, уже готовят – на Котляра и иже с ним. Бычкова в панике, она похоже на этот раз крайней назначена. Сначала обыск, потом суд, и баста карапузики! А там и до остальных доберутся.
Насмешили)))))) в тлт в самом деле муниципально-частное партнерство вышло на новый уровень – гг Андреев и Котляр действуют на удивление плодотворно и в полном согласии. И впрямь, пора, пора уже документально обозначить их выдающееся сотрудничество! Только вот благо города здесь ни при чем. И документы лучше, чтобы в более компетентных органах подготовили.