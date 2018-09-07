Житель Тольятти стал фигурантом уголовного дела из-за 15 тыс. бутылок контрафактной водки

В четверг, 6 сентября, из отказного материала в тольяттинской полиции все-таки возбудили уголовное дело о незаконном обороте алкоголя.

По данным источника в правоохранительных органах, еще 27 июля сотрудники УФСБ России по Самарской области обнаружили на автостоянке в Центральном районе Тольятти тягач Volvo с полуприцепом, внутри которого хранилось более 15 тыс. пол-литровых стеклянных бутылок с этикетками "Царская охота" и "Родники Сибири". Общая стоимость товара, по предварительным подсчетам, превысила 100 тыс. рублей.

Согласно оперативным данным, товар принадлежит 32-летнему мужчине, который собирался им торговать, не имея соответствующей лицензии.

Почему полицейские изначально вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, не ясно, однако 6 сентября в У МВД России по Тольятти все-таки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ "Производство, закупка, хранение и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере". Статья предусматривает штраф 2-3 млн рублей, принудительные работы, а также до трех лет лишения свободы.