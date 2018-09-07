16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудники ФСБ задержали в Тольятти трех аферистов, которые пытались заполучить почти 21,5 млн рублей 45 человек эвакуировали во время пожара в Тольятти В Тольятти задержан обвиняемый в заказном убийстве, совершенном в Москве 21 год назад В Тольятти два человека погибли при пожаре на территории бывшего ОАО "Фосфор" Водитель "обочечник" сбил насмерть человека на трассе М-5 между Самарой и Тольятти

Происшествия

Житель Тольятти стал фигурантом уголовного дела из-за 15 тыс. бутылок контрафактной водки

ТОЛЬЯТТИ. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати

В четверг, 6 сентября, из отказного материала в тольяттинской полиции все-таки возбудили уголовное дело о незаконном обороте алкоголя.

По данным источника в правоохранительных органах, еще 27 июля сотрудники УФСБ России по Самарской области обнаружили на автостоянке в Центральном районе Тольятти тягач Volvo с полуприцепом, внутри которого хранилось более 15 тыс. пол-литровых стеклянных бутылок с этикетками "Царская охота" и "Родники Сибири". Общая стоимость товара, по предварительным подсчетам, превысила 100 тыс. рублей.

Согласно оперативным данным, товар принадлежит 32-летнему мужчине, который собирался им торговать, не имея соответствующей лицензии.

Почему полицейские изначально вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, не ясно, однако 6 сентября в У МВД России по Тольятти все-таки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ "Производство, закупка, хранение и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере". Статья предусматривает штраф 2-3 млн рублей, принудительные работы, а также до трех лет лишения свободы.

Теги: преступление уголовное дело алкоголь Тольятти

Последние комментарии

Петр Лихоманов 04 сентября 2018 11:24 Несправедливо наказанный за отказ от освидетельствования водитель из Тольятти добился оправдания в Верховном Суде

85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.

Михаил Грушевский 24 августа 2018 06:31 В Тольятти водитель ударил ножом девушку, задевшую своей машиной его автомобиль

Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30