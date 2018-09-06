В Тольятти задержан обвиняемый в заказном убийстве, произошедшем в Москве 21 год назад

В Тольятти 29 августа задержали Роберта Березина, которому предъявили обвинение в убийстве двух человек в Москве в 1997 году. Об этом сообщила 6 сентября пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в сентябре 1997 г. Березину предложили убить за деньги столичного бизнесмена. Согласившись, 19 сентября он отправился исполнять заказ и расстрелял в подъезде жилого дома мужчину. Но, как выяснилось, погибшим оказался случайный человек. Узнав в тот же день об этом, киллер продолжил выполнение заказа и на следующий день расстрелял бизнесмена шестью пулями в подъезде на ул. Смольной.

После возбуждения уголовного дела подозреваемый скрылся от следствия. Его объявили в международный розыск и заочно избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщают в пресс-службе СК РФ, благодаря совместной работе следователей и криминалистов ГСУ СК России по Москве по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет и сотрудников столичного уголовного розыска 29 августа 2018 г. Березина задержали в Тольятти и доставили в Москву.

Ему предъявили обвинение по п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору по найму").

"На основании имеющегося постановления суда Березин находится под стражей, — сообщили в пресс-службе СК РФ. — Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Принимаются все необходимые меры к установлению иных соучастников преступления".

Расследование продолжается.

Как сообщалось в СМИ, 19 сентября 1997 г. в подъезде дома на ул. Бутырской в Москве из пистолета-пулемета "Скорпион" был застрелен автомеханик Вадим Штофель. Оружие, из которого было выпущено около 30 пуль, нашли на месте преступление. Убийство квалифицировали как заказное. А на следующий день в подъезде на ул. Смольной из двух пистолетов расстреляли предпринимателя Александра Гнатюка, являвшегося соседом погибшего автомеханика на ул. Бутырской. Брошенные киллером "стволы" нашли там же. Следователи связали два преступления. Тогда появилась версия о том, что Штофель был убит по ошибке. А Гнатюка могли заказать из-за неоплаченного долга. Личности подозреваемых в убийстве, как писали СМИ, правоохранители установили благодаря задержанию в другом городе одного из пособников преступления. Один из возможных участников убийств оказался Березин. Он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. И задержали его через 21 год в Тольятти.