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Происшествия

Водитель "обочечник" сбил насмерть человека на трассе М-5 между Самарой и Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 сентября, в 16:10 в Тольятти участником ДТП с трагическими последствиями стал 44-летний водитель BMW 5251, ехавший по трассе М-5 в направлении Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, между 1002 и 1003 км трассы автомобилист сбил 28-летнего жителя Тольятти, который стоял на правой обочине сзади своего автомобиля Kia.

В результате ДТП водителя Kia госпитализировали, но в больнице несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

По факту случившегося ведется проверка. "Согласно собранным материалам, водитель BMW, нарушая ПДД, ехал по обочине, обгоняя ехавший впереди транспорт", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Теги: ДТП смерть Тольятти

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