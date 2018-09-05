Водитель "обочечник" сбил насмерть человека на трассе М-5 между Самарой и Тольятти

Во вторник, 4 сентября, в 16:10 в Тольятти участником ДТП с трагическими последствиями стал 44-летний водитель BMW 5251, ехавший по трассе М-5 в направлении Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, между 1002 и 1003 км трассы автомобилист сбил 28-летнего жителя Тольятти, который стоял на правой обочине сзади своего автомобиля Kia.

В результате ДТП водителя Kia госпитализировали, но в больнице несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

По факту случившегося ведется проверка. "Согласно собранным материалам, водитель BMW, нарушая ПДД, ехал по обочине, обгоняя ехавший впереди транспорт", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.