Театр "Колесо" открыл "Школу-лабораторию" по современной тольяттинской драматургии

Драмтеатр "Колесо" открыл "Школу-лабораторию" по современной тольяттинской драматургии. В проекте, который стартовал 31 августа, может принять участие любой житель Самарской области, мечтающий писать пьесы, сообщила пресс-служба театра.

Руководить школой-лабораторией будет драматург Анна Батурина, ученица Николая Коляды.

Проект будет проходить в три этапа: Первый этап начался 31 августа. С этого момента открыт прием заявок на участие в школе-лаборатории. Он продлится до 15 сентября. 16-го числа будут объявлены победители. Их выберет руководитель школы-лаборатории и художественное руководство театра.

Второй этап стартует 17 сентября. В этот день начнутся мастер-классы под руководством Анны Батуриной, которая посвятит начинающих драматургов в тайны писательского ремесла. В процессе обучения молодые литераторы под руководством Анны Батуриной соберут материал о Тольятти и приступят к написанию пьес.

На третьем этапе руководство театра определит лучшую пьесу, которую поставят в театре "Колесо". Остальные пьесы будут прочитаны в рамках проекта "Читки на задворках". Для того чтобы принять участие в школе-лаборатории, необходимо: Подать заявку на почту dtkoleso@yandex.ru по форме ФИО. Дата рождения. Образование. Опыт работы, связанный с литературной деятельностью (3-5 предложений). Указать учитесь ли вы или работаете. Номер телефона и другие контактные данные. К заявке приложить свою работу - эссе, очерк, пьесу или рассказ (возможно неоконченное произведение), статью и так далее.