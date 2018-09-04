Театр "Колесо" открыл "Школу-лабораторию" по современной тольяттинской драматургии

Драмтеатр "Колесо" открыл "Школу-лабораторию" по современной тольяттинской драматургии. В проекте, который стартовал 31 августа, может принять участие любой житель Самарской области, мечтающий писать пьесы, сообщила пресс-служба театра.
Руководить школой-лабораторией будет драматург Анна Батурина, ученица Николая Коляды.
Проект будет проходить в три этапа:
- Первый этап начался 31 августа. С этого момента открыт прием заявок на участие в школе-лаборатории. Он продлится до 15 сентября. 16-го числа будут объявлены победители. Их выберет руководитель школы-лаборатории и художественное руководство театра.
- Второй этап стартует 17 сентября. В этот день начнутся мастер-классы под руководством Анны Батуриной, которая посвятит начинающих драматургов в тайны писательского ремесла. В процессе обучения молодые литераторы под руководством Анны Батуриной соберут материал о Тольятти и приступят к написанию пьес.
- На третьем этапе руководство театра определит лучшую пьесу, которую поставят в театре "Колесо". Остальные пьесы будут прочитаны в рамках проекта "Читки на задворках".
Для того чтобы принять участие в школе-лаборатории, необходимо:
- Подать заявку на почту dtkoleso@yandex.ru по форме
- ФИО.
- Дата рождения.
- Образование.
- Опыт работы, связанный с литературной деятельностью (3-5 предложений).
- Указать учитесь ли вы или работаете.
- Номер телефона и другие контактные данные.
- К заявке приложить свою работу - эссе, очерк, пьесу или рассказ (возможно неоконченное произведение), статью и так далее.
Последние комментарии
Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".
А куда заявки отправлять?