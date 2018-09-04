16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти завершаются съемки авантюрной комедии "Шанс" В Тольятти открывается выставочный проект "Чему радоваться?" В Тольятти приедет американское шоу Blue Man Group В Тольятти покажут чешский документальный фильм о Бу Андерссоне В частном парке около Прибрежного пройдет арт-уикенд

Культура

Театр "Колесо" открыл "Школу-лабораторию" по современной тольяттинской драматургии

ТОЛЬЯТТИ. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 45
Версия для печати

Драмтеатр "Колесо" открыл "Школу-лабораторию" по современной тольяттинской драматургии. В проекте, который стартовал 31 августа, может принять участие любой житель Самарской области, мечтающий писать пьесы, сообщила пресс-служба театра.

Руководить школой-лабораторией будет драматург Анна Батурина, ученица Николая Коляды.
Проект будет проходить в три этапа:

  • Первый этап начался 31 августа. С этого момента открыт прием заявок на участие в школе-лаборатории. Он продлится до 15 сентября. 16-го числа будут объявлены победители. Их выберет руководитель школы-лаборатории и художественное руководство театра.
  • Второй этап стартует 17 сентября. В этот день начнутся мастер-классы под руководством Анны Батуриной, которая посвятит начинающих драматургов в тайны писательского ремесла. В процессе обучения молодые литераторы под руководством Анны Батуриной соберут материал о Тольятти и приступят к написанию пьес.
  • На третьем этапе руководство театра определит лучшую пьесу, которую поставят в театре "Колесо". Остальные пьесы будут прочитаны в рамках проекта "Читки на задворках".

Для того чтобы принять участие в школе-лаборатории, необходимо:

  • Подать заявку на почту dtkoleso@yandex.ru по форме
  1. ФИО.
  2. Дата рождения.
  3. Образование.
  4. Опыт работы, связанный с литературной деятельностью (3-5 предложений).
  5. Указать учитесь ли вы или работаете.
  6. Номер телефона и другие контактные данные.
  • К заявке приложить свою работу - эссе, очерк, пьесу или рассказ (возможно неоконченное произведение), статью и так далее.
Теги: театр театр Колесо Тольятти

Последние комментарии

Валентина Казакова 03 августа 2015 14:11 Музейный комплекс "Наследие" в Тольятти планируется передать краеведческому музею

Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".

Таука Петровна 16 июня 2015 16:58 В Тольятти проходит конкурс на лучшее стихотворение о городе

А куда заявки отправлять?

Фото на сайте

В Тольятти подвели итоги 14-го фестиваля песен Жигулевской кругосветки

В Тольятти подвели итоги 14-го фестиваля песен Жигулевской кругосветки

Французские делегаты посетили открытие выставки "Тольятти. Рождение нового города"

Французские делегаты посетили открытие выставки "Тольятти. Рождение нового города"

Артисты тольяттинского театра "Барселона" заняли призовое место на всероссийском чемпионате живых статуй

Артисты тольяттинского театра "Барселона" заняли призовое место на всероссийском чемпионате живых статуй

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30