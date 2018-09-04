Театр "Колесо" откроет сезон премьерой спектакля по пьесе Островского "Бешеные деньги"

Спектакль (12+) пройдет на сцене тольяттинского драматического театра им. Дроздова "Колесо" 6 сентября, в 19.00, сообщила пресс-служба театра.

Постановщик — Олег Скивко. В главных ролях — Александр Двинский, Андрей Амшинский, Роман Михайлов, Елена Радионова.

По сюжету пьесы, столичная красавица Лидия Чебоксарова, в ожидании богатого мужа, отвергает не слишком обеспеченных ухажеров. Приятели, желая разыграть Лидию, выдают безнадежно влюблённого в нее провинциала Василькова за миллионера золотопромышленника. Девушка тут же решает сменить гнев на милость, устроители розыгрыша веселятся, а в семье молодоженов разыгрывается сюжет "укрощение строптивой", правда, с сильным финансовым уклоном