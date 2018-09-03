В Тольятти завершаются съемки авантюрной комедии "Шанс"

Тольяттинская кинокомпания "Райс-Плюс" завершает съемки полнометражного фильма — авантюрной комедии "Шанс", сообщил режиссер фильма, художественный руководитель киноцентра в Тольятти Роман Каргаполов.

Этот фильм — невероятная история про четырех друзей, которые нашли клад Степана Разина, и о том, что с ними после этого произошло.

Монтаж фильма планируются закончить в ноябре 2018 г., а в декабре фильм покажут зрителям.