У тольяттинского бизнесмена вымогали собственность на несколько миллионов за "защиту от криминала"

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 45-летнего мужчины, обвиняемого в крупном вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, в 2017 г. он требовал от директора тольяттинской строительной фирмы деньги и имущество за защиту от криминальных посягательств на его бизнес.
Бизнесмену, его жене и несовершеннолетним детям угрожали расправой. В результате потерпевшему пришлось переоформить спецтехнику и автомобиль общей стоимостью 4,8 млн руб. на указанных вымогателем людей.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения.
Последние комментарии
как обычно
А ЧТО ТЯЖЕЛО НАПИСАТЬ ,КАКАЯ МАШИНА ,КАК ЗВАТЬ ЧЕЛОВЕКА,ИЛИ ДАЖЕ ФАМИЛИЮ . ЧИТАТЬ СТАЛО ВСЕ НОВОСТИ ПРОСТО ПРОТИВНО. НИ ФОТО НИ ГДЕ НЕ ВЫЛОЖАТ ,НИ ПОДРОБНОСТЕЙ НЕТ , СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ОДНА БРЕХНЯ И ВЫПЕНДРЁЖ.