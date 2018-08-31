У тольяттинского бизнесмена вымогали собственность на несколько миллионов за "защиту от криминала"

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 45-летнего мужчины, обвиняемого в крупном вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в 2017 г. он требовал от директора тольяттинской строительной фирмы деньги и имущество за защиту от криминальных посягательств на его бизнес.

Бизнесмену, его жене и несовершеннолетним детям угрожали расправой. В результате потерпевшему пришлось переоформить спецтехнику и автомобиль общей стоимостью 4,8 млн руб. на указанных вымогателем людей.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения.