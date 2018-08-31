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Происшествия

У тольяттинского бизнесмена вымогали собственность на несколько миллионов за "защиту от криминала"

ТОЛЬЯТТИ. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 45-летнего мужчины, обвиняемого в крупном вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в 2017 г. он требовал от директора тольяттинской строительной фирмы деньги и имущество за защиту от криминальных посягательств на его бизнес.

Бизнесмену, его жене и несовершеннолетним детям угрожали расправой. В результате потерпевшему пришлось переоформить спецтехнику и автомобиль общей стоимостью 4,8 млн руб. на указанных вымогателем людей.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения.

Теги: прокуратура преступление вымогательство Тольятти

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А ЧТО ТЯЖЕЛО НАПИСАТЬ ,КАКАЯ МАШИНА ,КАК ЗВАТЬ ЧЕЛОВЕКА,ИЛИ ДАЖЕ ФАМИЛИЮ . ЧИТАТЬ СТАЛО ВСЕ НОВОСТИ ПРОСТО ПРОТИВНО. НИ ФОТО НИ ГДЕ НЕ ВЫЛОЖАТ ,НИ ПОДРОБНОСТЕЙ НЕТ , СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ОДНА БРЕХНЯ И ВЫПЕНДРЁЖ.

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