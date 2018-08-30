"Студент хотел оплатить банкет" - полиция выложила видео задержания преподавателя тольяттинского колледжа

Полиция и региональный Следственный комитет прокомментировали ход расследования уголовного дела преподавателя Тольяттинского политехнического колледжа.

Напомним, расследование началось этим летом, когда женщину задержали при получении 16 тыс. руб. от студента за написание и защиту дипломной работы.

Региональный следственный комитет сообщает, что сейчас известно о четырех коррупционных эпизодах: преподаватель получала за дипломные работы от учащихся от 12 тыс. до 16 тыс. рублей. По каждому из преступлений уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Полиция сообщает, что общая сумма незаконных вознаграждений, по предварительным подсчетам, составляет 44 тыс. рублей.

Также на сайте областного ГУ МВД выложили видеозапись задержания подозреваемой. Операцию проводили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Тольятти.

На видео видно, как оперативники вскрывают бумажный белый конверт, достают из него деньги и просят преподавателя объяснить, откуда они взялись у нее на столе. "А что мне пояснять? Вы их со стола взяли. Студент хотел оплатить банкет", - заявляет женщина.

Расследование продолжается. Появятся ли в деле новые эпизоды, пока не ясно.