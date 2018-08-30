Преподавательница тольяттинского вуза получила условный срок за взятку

В Тольятти суд вынес приговор преподавателю одного из университетов Анне Горковенко. Ее признали виновной в двух фактах получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В мае 2018 г. женщина получила от двух студентов более 80 тыс. руб. за закрытие академических задолженностей.

Суд назначил Горковенко три года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком два года.