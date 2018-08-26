В Тольятти медики "скорой" спасали на улице парня, раненного ножом

В субботу, 25 августа, примерно в 22:00 на ул. Ушакова в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 18-летнему парню, по предварительным данным, получившему ножевые ранения в область живота и грудной клетки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Для него была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали пострадавшему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
Последние комментарии
как обычно
А ЧТО ТЯЖЕЛО НАПИСАТЬ ,КАКАЯ МАШИНА ,КАК ЗВАТЬ ЧЕЛОВЕКА,ИЛИ ДАЖЕ ФАМИЛИЮ . ЧИТАТЬ СТАЛО ВСЕ НОВОСТИ ПРОСТО ПРОТИВНО. НИ ФОТО НИ ГДЕ НЕ ВЫЛОЖАТ ,НИ ПОДРОБНОСТЕЙ НЕТ , СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ОДНА БРЕХНЯ И ВЫПЕНДРЁЖ.