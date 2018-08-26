На Волге у с. Ягодное под Тольятти искали мужчину, который мог утонуть

В субботу, 25 августа, по предварительным данным около шести часов вечера очевидцы сообщили в чрезвычайные службы о том, что мужчина, плывший по Волге в районе с. Ягодное, в какой-то момент скрылся под водой и больше не появлялся на поверхности, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По сообщению очевидцев, пропавшего мужчину искали водолазы.