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Спорт

ХК "Лада" подписал трех нападающих и защитника

ТОЛЬЯТТИ. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" заключил контракты с нападающими Игорем Бондыревым и Иваном Романовым, сообщает пресс-служба автозаводцев. Ранее хоккеисты были командированы в состав тольяттинского клуба в рамках договора о сотрудничестве с ярославским "Локомотивом". Теперь же они заключили полноценные контракты непосредственно с "Ладой".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

По итогам просмотра руководством и тренерским штабом тольяттинского клуба было принято решение заключить контракты сроком на один год с нападающим Юрием Головкиным и защитником Алексеем Платоновым.

Действие пробного контракта с нападающим Даниилом Метлюком прекращено. "Лада" благодарит хоккеиста за работу и желает успешного продолжения спортивной карьеры в другой команде.

Теги: Бондырев Игорь Романов Иван Головкин Юрий Платонов Алексей ХК Лада Трансферы хоккей Тольятти

Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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