ХК "Лада" подписал трех нападающих и защитника

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракты с нападающими Игорем Бондыревым и Иваном Романовым, сообщает пресс-служба автозаводцев. Ранее хоккеисты были командированы в состав тольяттинского клуба в рамках договора о сотрудничестве с ярославским "Локомотивом". Теперь же они заключили полноценные контракты непосредственно с "Ладой".
По итогам просмотра руководством и тренерским штабом тольяттинского клуба было принято решение заключить контракты сроком на один год с нападающим Юрием Головкиным и защитником Алексеем Платоновым.
Действие пробного контракта с нападающим Даниилом Метлюком прекращено. "Лада" благодарит хоккеиста за работу и желает успешного продолжения спортивной карьеры в другой команде.
Последние комментарии
))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.