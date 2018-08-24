ХК "Лада" подписал трех нападающих и защитника

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракты с нападающими Игорем Бондыревым и Иваном Романовым, сообщает пресс-служба автозаводцев. Ранее хоккеисты были командированы в состав тольяттинского клуба в рамках договора о сотрудничестве с ярославским "Локомотивом". Теперь же они заключили полноценные контракты непосредственно с "Ладой".

По итогам просмотра руководством и тренерским штабом тольяттинского клуба было принято решение заключить контракты сроком на один год с нападающим Юрием Головкиным и защитником Алексеем Платоновым.

Действие пробного контракта с нападающим Даниилом Метлюком прекращено. "Лада" благодарит хоккеиста за работу и желает успешного продолжения спортивной карьеры в другой команде.