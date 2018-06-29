В Тольятти возбудили уголовное дело по факту двойной продажи квартир

В Тольятти по материалам прокурорской проверки в ООО "Малахит" возбудили уголовное дело по факту двойной продажи квартир общей стоимостью более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2015 г. позже обратившийся к правоохранителям мужчина заключил с "Малахитом" четыре предварительных договора участия в долевом строительстве на покупку 11 квартир общей стоимостью более 20 млн рублей.

Оказалось, что в 2016 г. ООО "Малахит" оформило эти квартиры в собственность и позже перепродало другим людям.

28 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").