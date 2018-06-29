Работникам Тольяттинского кирпичного завода погасили долги по зарплате

В Тольятти после вмешательства прокуратуры 222 работника кирпичного завода наконец получили зарплату. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее надзорное ведомство выяснило, что в течение апреля — мая 2018 г. ООО "Тольяттинский кирпичный завод" задолжал своим работникам более 5 млн руб. зарплаты. Прокурор внес представление с требованием погасить долг, а кроме того возбудил административное дело. В результате долг по зарплате полностью погашен.