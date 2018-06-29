Работникам Тольяттинского кирпичного завода погасили долги по зарплате

В Тольятти после вмешательства прокуратуры 222 работника кирпичного завода наконец получили зарплату. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Ранее надзорное ведомство выяснило, что в течение апреля — мая 2018 г. ООО "Тольяттинский кирпичный завод" задолжал своим работникам более 5 млн руб. зарплаты.
Прокурор внес представление с требованием погасить долг, а кроме того возбудил административное дело.
В результате долг по зарплате полностью погашен.
Последние комментарии
12.05.18. Я с внуком ехала на дачном автобусе Кириловка- Парк Хаус. За проезд с меня(пенсионер) взяли 31р, с внука учащегося(справка,карта) взяли72р. Правильно ли это????
Почему нельзя приостановить сброс на Жигулевской ГЭС и усилить на Саратовской? Или этот процесс не управляемый?