Тольяттинка с ВИЧ может понести уголовную ответственность за то, что поставила под угрозу заражения сына

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 32-летней М. Женщину подозревают в том, что она поставила в опасность заражения ВИЧ-инфекцией своего сына 2016 года рождения. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

По версии правоохранителей, М. знала, что у нее ВИЧ-инфекция и с 2016 г. не делала ничего для предотвращения передачи вируса иммунодефицита малолетнему ребенку. Она не встала на учет в СПИД-центр, не принимала необходимые медикаменты.