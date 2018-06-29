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Происшествия

Тольяттинка с ВИЧ может понести уголовную ответственность за то, что поставила под угрозу заражения сына

ТОЛЬЯТТИ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 32-летней М. Женщину подозревают в том, что она поставила в опасность заражения ВИЧ-инфекцией своего сына 2016 года рождения. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

По версии правоохранителей, М. знала, что у нее ВИЧ-инфекция и с 2016 г. не делала ничего для предотвращения передачи вируса иммунодефицита малолетнему ребенку. Она не встала на учет в СПИД-центр, не принимала необходимые медикаменты.

Теги: преступление уголовное дело дети ВИЧ Тольятти

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