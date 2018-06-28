В Тольятти стартует фестиваль "Барабаны мира"

С 29 июня по 1 июля на базе отдыха "Транспортник" пройдет XV Международный фестиваль "Барабаны мира".
В 2018 г. фестиваль проходит сразу в двух форматах. Помимо традиционного (три дня на базе отдыха "Транспортник" на Федоровских лугах), 1 июля, в 19:00, в Тольяттинской филармонии организуют гала-концерт, а перед этим с 17:00 — мастер-классы по африканским и восточным барабанам. Это стало возможно благодаря гранту президента РФ на развитие гражданского общества.
Фестиваль объединяет любителей этнической музыки, семейного отдыха на природе, необычной кухни народов мира. В этом юбилейном году приедет беспрецедентное количество мастеров: более 30 человек из 12 стран мира. Хедлайнером станет шоу барабанщиков "Чувство Ритма" (Екатеринбург) — финалисты проекта "Минута славы" на Первом канале, участники ЧМ-2018 по футболу. Шоу известно неожиданными интерактивами со зрителями, спецэффектами и экспериментальным музыкальным юмором.
По географии участников фестиваль может сравниться с Чемпионатом мира по футболу. Среди мастеров и артистов гала-концертов старожилы фестиваля — Нилс Иле (Латвия), Джага Самба (Сенегал), Калю Куэте (Гвинея), Оссама Шахин (Ливан), Рофшан Джаббар (Азербайджан), Ивонна Фрейдман (Россия, Санкт-Петербург), Хайрулло Дадобаев (Танжикистан), Александр Остапенко (Россия, Москва), Наталья Власевская (Россия, Иркутск), Алексей Морозов (Россия, Москва), Дмитрий Прудецкий (Самара). Впервые приедут на фестиваль Беркант Чакыджы (Турция), Хамидреза Рахбарлам (Иран), Хами Реза Даду (Иран), Асеф Ханахмедовы (Дагестан).
Гости смогут услышать уникальные кавказские барабаны. Говорят, что при игре на доули (национальный кавказский барабан) музыкант после каждого выступления теряет до нескольких килограммов. Звук барабана настраивается в зависимости от того, где и что собираются играть. Традиционный барабанщик играет 2-3 часа, и все это время обязан улыбаться. Игру на барабане в Дагестане называют "кавказским джазом".
Танцевальное направление юбилейного фестиваля представляют Вуяни Кинг Габа Фени (ЮАР), Абдулайе Камара (Швеция), Татьяна Тихонова (Россия, Москва) и многие другие.
На базе отдыха "Транспортник" в эти дни пройдет перфоманс "Театр Барабанов, ритма и звука", в котором смогут принять участие все гости. Развернет свою локацию деревня ездовых собак "Серебро Севера", в которой можно будет пообщаться с хасками. Впервые, при поддержке Тольяттинского государственного Университета, будет организована "Музыкальная мастерская здоровья", где все желающие получат навыки по использованию активной музыкальной терапии для снятия стресса. Территория фестиваля наполнится авторскими арт-объектами, а пространство перед сценой станет крытым. Происходящее будут транслировать на большой экран, видимый с дальних уголков фестивальной поляны. Благодаря программе "Барабанная семья" фестиваль смогут посетить не менее 100 многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
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Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".
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