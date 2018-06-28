В Тольятти стартует фестиваль "Барабаны мира"

С 29 июня по 1 июля на базе отдыха "Транспортник" пройдет XV Международный фестиваль "Барабаны мира".

В 2018 г. фестиваль проходит сразу в двух форматах. Помимо традиционного (три дня на базе отдыха "Транспортник" на Федоровских лугах), 1 июля, в 19:00, в Тольяттинской филармонии организуют гала-концерт, а перед этим с 17:00 — мастер-классы по африканским и восточным барабанам. Это стало возможно благодаря гранту президента РФ на развитие гражданского общества.

Фестиваль объединяет любителей этнической музыки, семейного отдыха на природе, необычной кухни народов мира. В этом юбилейном году приедет беспрецедентное количество мастеров: более 30 человек из 12 стран мира. Хедлайнером станет шоу барабанщиков "Чувство Ритма" (Екатеринбург) — финалисты проекта "Минута славы" на Первом канале, участники ЧМ-2018 по футболу. Шоу известно неожиданными интерактивами со зрителями, спецэффектами и экспериментальным музыкальным юмором.

По географии участников фестиваль может сравниться с Чемпионатом мира по футболу. Среди мастеров и артистов гала-концертов старожилы фестиваля — Нилс Иле (Латвия), Джага Самба (Сенегал), Калю Куэте (Гвинея), Оссама Шахин (Ливан), Рофшан Джаббар (Азербайджан), Ивонна Фрейдман (Россия, Санкт-Петербург), Хайрулло Дадобаев (Танжикистан), Александр Остапенко (Россия, Москва), Наталья Власевская (Россия, Иркутск), Алексей Морозов (Россия, Москва), Дмитрий Прудецкий (Самара). Впервые приедут на фестиваль Беркант Чакыджы (Турция), Хамидреза Рахбарлам (Иран), Хами Реза Даду (Иран), Асеф Ханахмедовы (Дагестан).

Гости смогут услышать уникальные кавказские барабаны. Говорят, что при игре на доули (национальный кавказский барабан) музыкант после каждого выступления теряет до нескольких килограммов. Звук барабана настраивается в зависимости от того, где и что собираются играть. Традиционный барабанщик играет 2-3 часа, и все это время обязан улыбаться. Игру на барабане в Дагестане называют "кавказским джазом".

Танцевальное направление юбилейного фестиваля представляют Вуяни Кинг Габа Фени (ЮАР), Абдулайе Камара (Швеция), Татьяна Тихонова (Россия, Москва) и многие другие.

На базе отдыха "Транспортник" в эти дни пройдет перфоманс "Театр Барабанов, ритма и звука", в котором смогут принять участие все гости. Развернет свою локацию деревня ездовых собак "Серебро Севера", в которой можно будет пообщаться с хасками. Впервые, при поддержке Тольяттинского государственного Университета, будет организована "Музыкальная мастерская здоровья", где все желающие получат навыки по использованию активной музыкальной терапии для снятия стресса. Территория фестиваля наполнится авторскими арт-объектами, а пространство перед сценой станет крытым. Происходящее будут транслировать на большой экран, видимый с дальних уголков фестивальной поляны. Благодаря программе "Барабанная семья" фестиваль смогут посетить не менее 100 многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.