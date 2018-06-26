Сотрудники Росгвардии в Тольятти спасли из пожара трех человек, в том числе ребенка

При патрулировании Тольятти сотрудники вневедомственной охраны ночью заметили дым на ул. Уральской. Когда они подъехали к горящему дому, то увидели, что дымятся уже первый и второй этажи, у забора к тому моменту столпились соседи. Они рассказали, что в доме живет пожилая семейная пара, но они наружу не вышли, и на крики никто не реагирует.

Тогда сотрудники Росгвардии сообщили о ЧП коллегам по рации, а сами проникли в дом, чтобы проверить, нужна ли кому-то помощь. Через приоткрытое окно первого этажа они залезли внутрь, где все уже было в дыму. В одной из комнат спали хозяева и маленький ребенок. Всех троих эвакуировали на улицу.

"После прибытия пожарных сотрудники Росгвардии остались на месте происшествия до полной ликвидации возгорания, обеспечили охрану общественного порядка и сохранность имущества пострадавших, — сообщает пресс-служба ведомства. — Руководство управления вневедомственной охраны по Самарской области рассматривает вопрос о поощрении отличившихся сотрудников".

К награде могут быть представлены прапорщик Андрей Овсянников, старший сержант Максим Катунин и младший сержант Данила Савин.