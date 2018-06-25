На Волге у п-ва Копылово под Тольятти обнаружили тело мужчины

В понедельник, 25 июня, примерно в 15:30, в Саратовском водохранилище, между полуостровом Копылово и островом Серебристый, нашли тело мужчины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По факту произошедшего ведется проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры. Также полицейские устанавливают личность погибшего.
Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, теплые черные штаны, темно-зеленые кроссовки с белой подошвой. На теле погибшего есть признаки разложения.
Всех, кому что-либо известно о погибшем, просят обращаться в Тольяттинский линейный отдел полиции.
Последние комментарии
А ЧТО ТЯЖЕЛО НАПИСАТЬ ,КАКАЯ МАШИНА ,КАК ЗВАТЬ ЧЕЛОВЕКА,ИЛИ ДАЖЕ ФАМИЛИЮ . ЧИТАТЬ СТАЛО ВСЕ НОВОСТИ ПРОСТО ПРОТИВНО. НИ ФОТО НИ ГДЕ НЕ ВЫЛОЖАТ ,НИ ПОДРОБНОСТЕЙ НЕТ , СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ОДНА БРЕХНЯ И ВЫПЕНДРЁЖ.
капец как так можно