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Происшествия

На Волге у п-ва Копылово под Тольятти обнаружили тело мужчины

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 июня, примерно в 15:30, в Саратовском водохранилище, между полуостровом Копылово и островом Серебристый, нашли тело мужчины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По факту произошедшего ведется проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры. Также полицейские устанавливают личность погибшего.

Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, теплые черные штаны, темно-зеленые кроссовки с белой подошвой. На теле погибшего есть признаки разложения.

Всех, кому что-либо известно о погибшем, просят обращаться в Тольяттинский линейный отдел полиции.

Теги: ЧП смерть утопающие Тольятти

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Александр Туленков 15 апреля 2018 08:32 В Тольятти в гаражном боксе нашли тело мужчины

А ЧТО ТЯЖЕЛО НАПИСАТЬ ,КАКАЯ МАШИНА ,КАК ЗВАТЬ ЧЕЛОВЕКА,ИЛИ ДАЖЕ ФАМИЛИЮ . ЧИТАТЬ СТАЛО ВСЕ НОВОСТИ ПРОСТО ПРОТИВНО. НИ ФОТО НИ ГДЕ НЕ ВЫЛОЖАТ ,НИ ПОДРОБНОСТЕЙ НЕТ , СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ОДНА БРЕХНЯ И ВЫПЕНДРЁЖ.

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