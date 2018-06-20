Двух детей забрали у тольяттинки, лечившей их народными средствами

В Тольятти судебные приставы забрали детей у женщины, не позволяющей им получать необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Ранее суд решил, что местная жительница М. должна отдать 11-летнего сына и трехлетнюю дочь органам опеки и попечительства.
По данным правоохранителей, дети, проживающие с ней, имеют заболевание, включенное в перечни социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Несмотря на это дети не получали необходимую медицинскую помощь. Тольяттинка считала, что врачи принесут только вред, и лечила детей народными средствами.
В результате работники УФССП провели беседу с М. и убедили ее добровольно исполнить решение суда, чтобы не травмировать психику детей. Мать согласилась и помогла собрать вещи сына и дочери. Теперь несовершеннолетним окажут необходимую медицинскую помощь.
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12.05.18. Я с внуком ехала на дачном автобусе Кириловка- Парк Хаус. За проезд с меня(пенсионер) взяли 31р, с внука учащегося(справка,карта) взяли72р. Правильно ли это????
Почему нельзя приостановить сброс на Жигулевской ГЭС и усилить на Саратовской? Или этот процесс не управляемый?