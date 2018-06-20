16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарских электричках повысились тарифы и штрафы для "зайцев" Двух детей забрали у тольяттинки, лечившей их народными средствами В Тольятти запретили продавать алкоголь в день школьных выпускных Мэрия Тольятти расторгла договор с руководителем управления физкультуры и спорта Марина Антимонова: "В центре нашего внимания новые технологии в социальной работе"

Общество

Двух детей забрали у тольяттинки, лечившей их народными средствами

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 1043
Версия для печати

В Тольятти судебные приставы забрали детей у женщины, не позволяющей им получать необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Ранее суд решил, что местная жительница М. должна отдать 11-летнего сына и трехлетнюю дочь органам опеки и попечительства.

По данным правоохранителей, дети, проживающие с ней, имеют заболевание, включенное в перечни социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Несмотря на это дети не получали необходимую медицинскую помощь. Тольяттинка считала, что врачи принесут только вред, и лечила детей народными средствами.

В результате работники УФССП провели беседу с М. и убедили ее добровольно исполнить решение суда, чтобы не травмировать психику детей. Мать согласилась и помогла собрать вещи сына и дочери. Теперь несовершеннолетним окажут необходимую медицинскую помощь.

Теги: УФССП дети Тольятти

Последние комментарии

любовь белякова(седакова) 12 мая 2018 11:39 В Тольятти утвердили дачные маршруты и цены на льготный проезд

12.05.18. Я с внуком ехала на дачном автобусе Кириловка- Парк Хаус. За проезд с меня(пенсионер) взяли 31р, с внука учащегося(справка,карта) взяли72р. Правильно ли это????

Диакон-Алексий Флоров 20 апреля 2018 17:33 Из-за сбросов воды с ГЭС может подтопить дачи на Федоровских лугах и полуострове Копылово

Почему нельзя приостановить сброс на Жигулевской ГЭС и усилить на Саратовской? Или этот процесс не управляемый?

Фото на сайте

Смотр бойцов Управления Росгвардии по Самарской области

Смотр бойцов Управления Росгвардии по Самарской области

На Федоровских лугах под Тольятти прошел фестиваль внедорожников #NIVAFEST

На Федоровских лугах под Тольятти прошел фестиваль внедорожников #NIVAFEST

Тольяттинцы отправились в "крымскую кругосветку"

Тольяттинцы отправились в "крымскую кругосветку"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1