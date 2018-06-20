Акционер оператора тольяттинского ТЦ "Арбуз" требует с руководства более 300 млн руб. убытков

Один из акционеров оператора тольяттинского торгового центра "Арбуз" АО "Оверплэй" Ольга Осташевская в рамках дела о несостоятельности организации пытается взыскать с генерального директора компании Александра Шестакова и бывшего руководителя и акционера Руслана Пашкова 225 и 96 млн руб. убытков, пишет "КоммерсантЪ".

В 2015 г. некое ООО "Нерпа" обратилось в суд с иском о банкротстве "Оверплэя". В 2016 году суд ввел в отношении организации процедуру наблюдения.

В деле о банкротстве "Оверплэя" Ольга Осташевская пыталась войти в реестр кредиторов компании с суммой порядка 39 млн рублей. Однако суд установил требование госпожи Осташевской к "Оверплэю" в размере 5 млн рублей. Помимо нее, статус кредитора получили ООО "Мотомо Сервис" (25 млн руб.), Вадим Цуцков (4,1 млн руб.), Татьяна Шаркова (2,5 млн руб.) и Ирина Гурьянова (1,2 млн руб.). Также зафиксировать долги оператора "Арбуза" в размере 342 млн руб. пытался офшор Atlanta allied ltd., но суд отказался включать его в реестр кредиторов. В этом месяце госпожа Осташевская направила в арбитраж заявление о взыскании с Александра Шестакова и Руслана Пашкова 225 и 96 млн руб. убытков в пользу компании. Рассмотрение ее требования назначено на 27 августа.

Как сообщила изданию Ольга Осташевская, основанием для подачи иска стало заключение от имени "Оверплэя" в лице бывшего генерального директора Руслана Пашкова и действующего Александра Шестакова ряда фиктивных договоров аренды в ТЦ "Арбуз".

"Договора заключались с целью создания видимости законного распоряжения торговым центром, однако единственной целью создания этого ряда фиктивных договоров является незаконное получение прибыли в единоличное пользование Русланом Пашковым, а не обществом, которое он своими действиями довел до банкротства", — уверена Осташевская.

Как ответил "Ъ" Руслан Пашков, с претензиями Ольги Осташевской он не согласен. "Мы надеемся на справедливость суда и выигрыш в этом деле. У Ольги Осташевской финансовые трудности, она старается любым способом найти деньги", — сказал господин Пашков.

Как поясняют юристы, предпринимательнице в суде предстоит доказать, что руководство общества действовало в ущерб его интересам. "Для привлечения директора юридического лица к ответственности истец должен доказать, что директор действовал недобросовестно и неразумно. Кроме того, по делам о возмещении директором убытков истец обязан доказать наличие у юридического лица убытков (реальный ущерб или упущенная выгода)", — говорит руководитель практики имущественных и обязательственных отношений юридической службы "Амулекс" Максим Самощенков. Как отмечает юрист, то, что госпожа Осташевская сама признана банкротом, не запрещает ей предъявлять подобные требования руководителям, которые, по ее мнению, причинили своими действиями убытки организации.