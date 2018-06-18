В Тольятти запретили продавать алкоголь в день школьных выпускных

В субботу, 23 июня, в Тольятти вводится полный запрет на продажу алкоголя с 8:00 до 23:00. Соответствующее распоряжение утверждено правительством Самарской области.
Как поясняется в документе, ограничение продажи алкогольной продукции связано с проведением в образовательных учреждениях города выпускных вечеров.
Напомним, около месяца назад — в день проведения последнего звонка, в Самаре также были введены ограничения на продажу алкоголя в центральной части города.
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12.05.18. Я с внуком ехала на дачном автобусе Кириловка- Парк Хаус. За проезд с меня(пенсионер) взяли 31р, с внука учащегося(справка,карта) взяли72р. Правильно ли это????
Почему нельзя приостановить сброс на Жигулевской ГЭС и усилить на Саратовской? Или этот процесс не управляемый?