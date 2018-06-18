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Общество

В Тольятти запретили продавать алкоголь в день школьных выпускных

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 июня, в Тольятти вводится полный запрет на продажу алкоголя с 8:00 до 23:00. Соответствующее распоряжение утверждено правительством Самарской области.

Как поясняется в документе, ограничение продажи алкогольной продукции связано с проведением в образовательных учреждениях города выпускных вечеров.

Напомним, около месяца назад — в день проведения последнего звонка, в Самаре также были введены ограничения на продажу алкоголя в центральной части города.

Теги: алкоголь выпускники Тольятти

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