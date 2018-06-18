В Тольятти запретили продавать алкоголь в день школьных выпускных

В субботу, 23 июня, в Тольятти вводится полный запрет на продажу алкоголя с 8:00 до 23:00. Соответствующее распоряжение утверждено правительством Самарской области.

Как поясняется в документе, ограничение продажи алкогольной продукции связано с проведением в образовательных учреждениях города выпускных вечеров.

Напомним, около месяца назад — в день проведения последнего звонка, в Самаре также были введены ограничения на продажу алкоголя в центральной части города.