В Тольятти могут открыть текстильную фабрику и Торговый дом Узбекистана. Об этом стало известно в ходе официального визита в Автоград делегации Республики Узбекистан.

В ходе встречи гостям рассказали о промышленном и туристическом потенциале Тольятти. В свою очередь представители делегации презентовали город Карши и подчеркнули значимость развития как экономических, так культурных и туристических связей между Россией и Республикой Узбекистан, в частности между городами Карши и Тольятти.

Также гости города рассказали о намерениях открыть в городе текстильную фабрику и Торговый дом Узбекистана.

Также от представителей ТПП Тольятти прозвучали предложения наладить контакты между компаниями водосберегающих технологий, а также в сфере строительства канатных дорог и в образовательной отрасли.