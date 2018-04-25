В Тольятти могут открыть текстильную фабрику и Торговый дом Узбекистана. Об этом стало известно в ходе официального визита в Автоград делегации Республики Узбекистан.
В ходе встречи гостям рассказали о промышленном и туристическом потенциале Тольятти. В свою очередь представители делегации презентовали город Карши и подчеркнули значимость развития как экономических, так культурных и туристических связей между Россией и Республикой Узбекистан, в частности между городами Карши и Тольятти.
Также гости города рассказали о намерениях открыть в городе текстильную фабрику и Торговый дом Узбекистана.
Также от представителей ТПП Тольятти прозвучали предложения наладить контакты между компаниями водосберегающих технологий, а также в сфере строительства канатных дорог и в образовательной отрасли.
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